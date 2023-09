Generał Drewniak: oczekiwania Ukrainy są nierealne

Jak podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną, Ukraińcom udało się przełamać silną obronę Rosjan na wschodzie kraju, co otwiera im drogę do ewentualnych działań na granicy z Krymem. Ofensywa na zachodzie obwodu zaporoskiego skutkuje powolnym, lecz systematycznym przesuwaniem się w głąb pozycji agresora, obserwowanym od połowy sierpnia. Ukraińskie wojska realizują te zadania pomimo wzmocnienia oddziałów wroga stosunkowo dobrze wyszkolonymi jednostkami wojsk powietrznodesantowych - zauważył ISW. Jednak nieco inne zdanie ma generał Tomasz Drewniak, który był gościem Kamila Szewczyka w programie "Wieczorny Express". Jego zdaniem, nie ma większych szans na pokój. - Widzę szansę na sytuację taką jak jest między Koreą Południową a Koreą Północną i to te decyzje nie będą zapadały w Kijowie, tylko w Waszyngtonie i w Pekinie, bo tam są decydenci i Ukraina musi zrozumieć też, że ich oczekiwania wiecznej pomocy Zachodu są nierealne, bo się może skończyć i Ukraina będzie miała wtedy problem.

Jak analizował generał, to właśnie po to dochodzi do bardzo wielu formalnych i nieformalnych rozmów, które mogą przygotowywać obie strony do ewentualnych negocjacji pokojowych. Jak jednak przyznał generał Tomasz Drewniak nie ma szans na to, by relacje Ukrainy i Rosji wróciły do normalności tak jak to wygląda np. w przypadku stosunków polsko-niemieckich.