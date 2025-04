Dążąca do pokoju Rosja uderza rakietami balistycznymi w cywilów. Świętowali Niedzielę Palmową

Rakiety spadły na Sumy, miasto we wschodniej części Ukrainy, o 9:15 czasu polskiego, a o 10:15– ukraińskiego. Zabitych i rannych może być więcej.

„Straszny atak rosyjskich rakiet balistycznych na Sumy. Pociski wroga uderzają w zwykłą ulicę miasta, w zwykłe życie: domy, instytucje oświatowe, samochody na ulicy... I to w dniu, w którym ludzie idą do kościoła: w Niedzielę Palmową. Potrzebujemy silnej reakcji ze strony świata. Stany Zjednoczone, Europa, wszyscy na świecie, którzy chcą zakończenia tej wojny i zabijania. Rosja chce dokładnie takiego terroru i przeciąga tę wojnę. Bez nacisku na agresora pokój jest niemożliwy (…)” – napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Rosyjski atak na cel cywilny wzburzył międzynarodową opinię publiczną.

Francja: deklaruje Ukrainie „niezachwiane zaangażowanie”

„Dziś rano dwa rosyjskie pociski uderzyły w serce miasta Sumy na Ukrainie, powodując liczne ofiary wśród ludności cywilnej, w tym dzieci. Wszyscy to wiedzą: tę wojnę rozpoczęła sama Rosja. A dziś jest jasne, że tylko Rosja decyduje się ją kontynuować – z rażącym lekceważeniem ludzkiego życia, prawa międzynarodowego i wysiłków dyplomatycznych prezydenta Trumpa. Potrzebne są zdecydowane środki, aby narzucić Rosji zawieszenie broni. Francja niestrudzenie pracuje nad osiągnięciem tego celu, wspólnie ze swoimi partnerami. Ofiarom, rannym i całej Ukrainie, która nadal stawia opór: nasza solidarność, nasz szacunek, nasze niezachwiane zaangażowanie” – wpis takiej treści zamieścił na platformie X prezydent Francji Emmanuel Macron.

Litwa: trzeba siłą zatrzymać barbarzyńców

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda uważa, że „Cywilizowany świat musi użyć siły, by zatrzymać barbarzyńców, którzy zabijają cywilów i dzieci. To kolejna straszna zbrodnia wojenna Rosji, tym razem w sercu Sum. To policzek wymierzony w tych, którzy chcą pokoju. Jesteśmy myślami z rodzinami ofiar. W tej bolesnej godzinie Litwa pragnie potwierdzić niesłabnące wsparcie dla Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które będzie trwać aż do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju” (X).

Polska: atak na Sumy - rosyjska wersja zawieszenia broni

„Polska potępia barbarzyńskie uderzenie rakietowe Rosji na Sumy. Składamy kondolencje rodzinom ofiar, a rannym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Atak na ludność cywilną w Niedzielę Palmową świadczy, że celem Rosji nie jest pokój, lecz zniszczenie narodu ukraińskiego” – przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych w mediach społecznościowych.

Donald Tusk również zareagował wpisem na X: „Rosyjska wersja zawieszenia broni. Krwawa Niedziela Palmowa, Sumy, Ukraina”.

13 aprile 2025, Ucraina - USA L'ATTACCO RUSSO A SUMY PROVOCA LOTTE INTESTINE TRA I FUNZIONARI UCRAINIIl sindaco ucraino di #Konotop chiede le dimissioni del capo dell'amministrazione militare della regione di #Sumy e del capo dell'#SBU regionale entro le 18:00 ora locale; se… pic.twitter.com/7tqVDh1f4X— LadyAfro17🐸🍊🍊🍊🇳🇱🇧🇷 (@LadyAfro17) April 13, 2025

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

UE: Rosja była i pozostaje agresorem

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa wyraził w niedzielę oburzenie „kryminalnym” atakiem rakietowym Rosji. „Rosja kontynuuje kampanię przemocy, pokazując po raz kolejny, że ta wojna trwa i trwa tylko dlatego, że Rosja tak chce. Moje serce kieruję w stronę ofiar, ich rodzin i wszystkich, których dotknął kolejny brutalny akt agresji. Unia Europejska zawsze będzie stać po stronie bohaterskiego narodu Ukrainy. Odpowiedzialni za te ataki muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości” (X).

Z kolei przeewodnciząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen umieściła na X taki wpis: „Dziś rano Rosjanie ponownie zaatakowali, zabijając mężczyzn, kobiety i dzieci w mieście Sumy. Barbarzyński atak, tym bardziej odrażający, że ludzie zebrali się pokojowo, aby świętować Niedzielę Palmową. Ta eskalacja jest ponurym przypomnieniem: Rosja była i pozostaje agresorem, rażąco naruszającym prawo międzynarodowe”…

USA: nie ma jeszcze reakcji Donald Trumpa

Amerykański specjalny wysłannik ds. Ukrainy, emerytowany gen. Keith Kellogg, napisał na X: „Dzisiejszy atak sił rosyjskich w Niedzielę Palmową na cele cywilne w Sumach przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Są dziesiątki zabitych i rannych cywilów”.

Wielka Brytania: Putin ciągle dokonuje rozlewu krwi

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił rosyjski atak. Napisał na platformie X, że jest „zbulwersowany” ostrzałem; tym bardziej, że został przeprowadzony rano w Niedzielę Palmową, gdy wielu mieszkańców miasta gromadziło się na uroczystościach religijnych. „To drastyczne przypomnienie, że Putin ciągle dokonuje rozlewu krwi”.

Włochy: trzeba zatrzymać to barbarzyństwo

Giorgia Meloni w oświadczeniu stwierdziła: „W świętym dniu Niedzieli Palmowej w Sumach doszło do następnego straszliwego i nikczemnego rosyjskiego ataku, który po raz kolejny spowodował niewinne ofiary cywilne, także niestety wśród dzieci. Potępiam stanowczo tę niedopuszczalną przemoc, która stoi w sprzeczności z wszelkim realnym zaangażowaniem na rzecz pokoju, promowanym przez prezydenta Trumpa i wspieranym z przekonaniem przez Włochy razem z Europą i innymi międzynarodowymi partnerami. Składam moje najszczersze kondolencje z powodu ofiar ich rodzinom oraz całemu narodowi ukraińskiemu. Będziemy dalej działać, by zatrzymać to barbarzyństwo”.

Czechy: Rosja jest kontrolowana przez morderców

Minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Jan Lipavský na X napisał: „Rosja nie chce się zmienić, Rosja nie szuka pokoju. Jest kontrolowana przez morderców, którzy każdego dnia udowadniają, że nie dążą do pokoju. Republika Czeska nadal jest z Ukrainą (…)”.

Niemcy: rakiety zabiły niewinnych cywilów

„Zdjęcia z Sum, gdzie rosyjskie rakiety zabiły niewinnych cywilów w Niedzielę Palmową, są straszne. Niemcy z całą mocą potępiają ten barbarzyński atak (…)” – to wpis na X kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

Ukraina: wiadomo, które jednostki rosyjskie przeprowadziły atak

Szef HUR (wojskowego wywiadu Ukrainy), gen. Kyryło Budanow, podał w Telegramie, które rosyjskie jednostki wojskowe przeprowadziły atak rakietowy. „Wiadomo już, że zbrodniczy atak na Sumy za pomocą dwóch rakiet balistycznych Iskander-M/KN-23 został przeprowadzony przez rosyjskie pododdziały 112. i 448. brygady rakietowej z terytorium obwodów woroneskiego (miejscowość Liski) i kurskiego (Leżenki) państwa-agresora”…