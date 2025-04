Rosja planuje wojnę w kosmosie? NATO ostrzega przed nuklearnym atakiem na satelity

Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, wyraził obawy Sojuszu dotyczące potencjalnych planów Rosji dot. prowadzenia działań wojennych w kosmosie z użyciem broni nuklearnej. Rosja miałaby rozważać użycie nuklearnej broni antysatelitarnej, zdolnej do zniszczenia setek satelitów, co spowodowałoby globalny chaos. NATO dostosowuje się do tych zagrożeń poprzez wymianę informacji wywiadowczych i rozwój nowych technologii satelitarnych.

