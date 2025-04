Mundur dla żołnierza to rzecz święta. I powód do dumy

Dowódca WOT, gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk, oświadczył: „Dzień Dumy z Munduru to wyjątkowa okazja do pokazania, że żołnierze WOT są częścią lokalnych społeczności, którym zobowiązali się pomagać i których zobowiązali się bronić, składając przysięgę wojskową. To dzień, w którym mogą wyrazić swoją dumę z przynależności do Wojsk Obrony Terytorialnej, dumę z bycia żołnierzem Wojska Polskiego.

W tym roku swoją postawą mogą dodatkowo oddać cześć Kombatantom – Bohaterom, walczącym o naszą wolność i niepodległość, oraz zachęcić innych do wstąpienia w nasze szeregi. Zachęcam wszystkich Terytorialsów do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta i dumnego świętowania Dnia Dumy z Munduru”.

Podkreślił, że „Dzień Dumy z Munduru to także doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej bezpośrednio od tych, którzy podjęli decyzję o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego…”.

Jeśli uznać za kryterium wyznaczające status kombatanta to, że dana osoba pobiera dodatek kombatancki, to w 2024 r. w Polsce żyło ok. 143 tys. takich obywateli i obywatelek.

Według danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z takich świadczeń korzysta ponad 193 tys. wdów i wdowców po kombatantach oraz ofiarach represji.

Gdy grono kombatantów ograniczy się do uczestników II wojny światowej, to członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w 2023 r. żyło 5425. To weterani walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu, więźniowie niemieckich i sowieckich obozów koncentracyjnych... Najmłodsi z nich dochodzą do 90. roku życia.

Wracając do mundurów… Żołnierze WOT nie mają (jako jedyny z rodzajów wojsk) mundurów galowych, a jedynie polowe. Umundurowanie żołnierzy WOT jest określone w przepisach ogólnych dotyczących umundurowania żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Podstawowym aktem prawnym regulującym tę kwestię jest rozporządzenie ministra obrony narodowej z 30 czerwca 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy. Służący w WOT są umundurowani i wyekwipowani zgodnie ze standardem wojsk lądowych.

Według przepisów przysługują im: mundur polowy i letni, ubranie ochronne, bluza ocieplająca, koszulobluza polowa z krótkim i długim rękawem, dres sportowy – niebieska koszulka, bluza, spodnie niebieskie, koszulka i spodenki letnie koloru khaki oraz pas żołnierski.

Do tego dochodzą różnego rodzaju nakrycia głowy: beret koloru oliwkowego, czapka zimowa, kominiarka khaki, a także rogatywka.

Żołnierzom WOT przysługują również trzy rodzaje obuwia: buty taktyczne (letnie i zimowe), buty sportowe oraz klapki kąpielowe. Ponadto każdy zestaw obejmuje bieliznę, skarpety (zimowe, letnie, sportowe), a także rękawice (zimowe pięciopalcowe i taktyczne).

8 stycznia 2024 r. wprowadzono nowelizację tego rozporządzenia, która m.in. określa nowe wzory przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, takie jak: kurtka zimowa z podpinką, ubranie przeciwdeszczowe, mundur polowy tropikalny oraz rękawice strzeleckie.

Szczegółowe informacje o umundurowaniu (nie tylko) żołnierzy WOT można znaleźć na stronie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.