Australia rozważy udział w siłach pokojowych na Ukrainie

Premier Australii Anthony Albanese powiedział na konferencji prasowej we wtorek, że jego rząd rozważy udział w międzynarodowych siłach pokojowych, które miałyby powstać, by zapewnić przestrzeganie ewentualnego rozejmu w Ukrainie. To zwrot w postawie władz w Canberze - zauważają media.

i Autor: Australian Army / Facebook Armia Australijska