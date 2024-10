Graca: Druga kadencja Trumpa, to nie będzie proste przedłużenie pierwszej kadencji

"Donalda Trumpa nie było cztery lata u władzy. Trump może do pewnego stopnia kierować się pewnymi sentymentami. On nadal nie uznał swojej porażki w wyborach 2020 roku. To ma istotne znaczenie i będzie chciał rozliczać swoich poprzedników" – mówi w rozmowie z Portalem Obronnym analityk Instytutu Nowej Europy Jakub Graca w czasie Warsaw Security Forum.

Jakub Graca - Warsaw Security Forum