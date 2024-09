Wsparcie oferty F-15EX dla Polski. Boeing podpisał ważne porozumienie z polskim przemysłem zbrojeniowym

Porozumienia tego typu wspierają ofertę Boeinga, w przypadku gdy Polska wybierze myśliwce wielozadaniowe F-15EX. W ostatnich dniach zarówno wiceminister obrony Paweł Bejda jak i Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak potwierdzili, że planowane jest pozyskanie kolejnych dwóch eskadr samolotów bojowych. Jednak nie sprecyzowali ani klasy maszyn, ani tym bardziej typu samolotu który jest brany pod uwagę.

Podpisane podczas MSPO dokumenty mają na celu wykorzystanie umiejętności i technologii Boeinga oraz możliwości polskiego przemysłu lotniczego i zbrojeniowego. Jak zapewnia amerykański producent, oferta F-15EX dla Polski będzie obejmować kompleksowy plan współpracy z przemysłem i pomoże poszerzyć lokalne kompetencje jak również ekspertyzę w zakresie produkcji, wsparcia i utrzymania tego najbardziej zaawansowanego myśliwca wielozadaniowego.

„Jesteśmy pod wrażeniem znacznego potencjału polskich firm. Dzisiaj wytyczamy ścieżkę przyszłej współpracy, która nie tylko pogłębi nasze więzi z Polską, ale także przyczyni się do rozwoju platformy F-15EX i wzmocni możliwości polskiego przemysłu” – powiedział Mark Sears, wiceprezes Boeinga zarządzający działem Boeing Fighters.

Co do konkretów Boeing i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 (WZL-2) porozumiały się w sprawie analizy możliwości przeprowadzania przeglądów i obsługi technicznej samolotu F-15EX, w tym konserwacji, napraw i remontów podzespołów samolotu. Boeing i WZL-2 odbyły wizyty w Bydgoszczy w celu identyfikacji przyszłych działań mających przyczynić się do wsparcia polskich Sił Powietrznych w kraju.

W przypadku Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne (WCBKT), amerykanie zbadają możliwości współpracy związane z produkowanym w Polsce sprzętem wsparcia naziemnego. Oznaczałoby to potwierdzenie jego kompatybilności z maszynami F-15EX i w perspektywie możliwość poszerzenia rynków zbytu.

Ponadto Boeing dokonuje analizy swoich niedawno utworzonych polskich biur inżynieryjnych, a także polskich firm pod kątem udziału w projektowaniu i produkcji wybranych komponentów dla samolotów F-15EX wytwarzanych w przyszłości. Jak przekonują przedstawiciele firmy, Boeing oczekuje na rozszerzenie tych partnerstw, mając na celu stworzenie wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, przyniesienie korzyści gospodarczych i zwiększenie autonomii obronnej Polski.