Egipt zostanie kolejnym a jednocześnie pierwszym użytkownikiem K9. Pierwszym o zdolnościach przeciwokrętowych.

Adaptacja K9A1 do roli systemów artylerii przeciwokrętowej, może być pewnym otwarciem rozdziale strategii obrony wybrzeża. Zmieniając przeznaczenie pojazdów kierowania ogniem K11 do misji przeciw okrętom, Hanwha Aerospace dostosowała swoją technologię do specyficznych wymagań obronnych Egiptu.

Użycie tradycyjnego systemu artyleryjskiego kalibru 155 mm jest ciekawy, ale jednocześnie występuje pewna zgodność globalnymi trendami wykorzystywania istniejących systemów artyleryjskich do operacji wielodomenowych. Znaczenie K9 zwiększa jego modułowa konstrukcja, duża siła ognia i zasięg. Koreańska haubica posiada zdolność do jednoczesnego wystrzeliwania wielu pocisków (MRSI).

Dodanie K9A1 i jego zmodyfikowanych komponentów K11 do arsenału Egiptu nie tylko wzmacnia jego siły lądowe, ale także podnosi jego zdolności... morskie. Ta informacja to niecodzienna wiadomość biorąc pod uwagę fakt, że armatohaucia z natury jest przypisana do systemów lądowych.

Obserwatorzy spekulują, że egipskie inwestycje w zmodernizowaną artylerię mogą pójść dalej, potencjalnie obejmując zakup wariantów K9A2 lub K9A3 o zwiększonym zasięgu i zaawansowanych funkcjach automatyzacji. Co więcej, włączenie w możliwą sprzedaż artylerii rakietowej K239 Chunmoo mogłoby uzupełnić zintegrowaną strategię obrony wybrzeża Egiptu, oferując wielowarstwowe możliwości w szerszym spektrum.

Idąc tym tropem Kair mógłby oprzeć swoje zdolności artyleryjskie jak i obrony wybrzeża o systemy koreańskie. Jednocześnie Egipt może uzupełnić te zdolności o tradycyjne systemy obrony wybrzeża jak pociski przeciwokrętowe.

Państwo faraonów jednocześnie inwestuję w Marynarkę Wojenną, pozyskując dwie fregaty FREMM od Włoch (klasy „Aquitaine”), które są zdolne do zwalczania celów nawodnych, podwodnych i powietrznych. Ponadto Egipt zamówił cztery jednostki Gowind 2500, z czego trzy budowane są lokalnie w Aleksandrii oraz cztery nowoczesne korwety MEKO A-200 od Niemiec. Egipt również zmodernizował flotę okrętów podwodnych, kupując cztery jednostki Type 209/1400mod od Niemiec.

Ponadto uzupełnieniem do lądowych systemów artyleryjskich, są inwestycję w systemy rakietowe do ochrony swoich wód terytorialnych i infrastruktury przybrzeżnej. W użyciu znajdują się różne wersje rakiet Exocet (m.in. MM40 Block 3), które mogą być odpalane z okrętów lub baterii lądowych, a także Harpoon, których Kair posiada zarówno wersje morskie jak i lądowe tego popularnego systemu przeciwokrętowego.

Potrzebę wzmocniona zdolności obrony wybrzeża o niestandardowe formy jak tradycyjne systemy artyleryjskie mają swój konkretny powód. Egipt poprzez pełną kontrolę nad Kanałem Sueskim posiada strategiczną pozycję w żegludze i handlu międzynarodowym. Sam Suez jawi się jako brama między Morzem Śródziemnym a Morzem Czerwonym. Kontrolą nad Kanałem Sueskim, podkreśla znaczenie utrzymania zaawansowanych zdolności przeciwokrętowych.

Kanał jest kluczowym systemem transportowym dla globalnego handlu i krytycznym punktem, którego bezpieczeństwo jest niezbędne zarówno dla stabilności krajowej, jak i międzynarodowej. Zapewnienie bezpieczeństwa tej drogi wodnej wymaga solidnego systemu obrony morskiej zdolnego do odstraszania i neutralizowania potencjalnych zagrożeń.