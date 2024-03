Wojsko zamówiło celowniki i gogle noktowizyjne. Łączna wartość to 1,5 mld złotych

Umowa zawarta 27 marca dotyczy dostawa ok. 2 tys. gogli noktowizyjnych MU-3M, MU-3AM i MU-3ADM jak również ok. 2 tysięcy noktowizorów strzeleckich PCS-5M. W efekcie dotąd zrealizowanych umów, zawartych w latach 2016-2022 zakupionych zostało dla Wojsk Operacyjnych oraz dla Wojsk Obrony Terytorialnej kilkanaście tys. kompletów gogli noktowizyjnych rodziny MU-3 oraz celowników noktowizyjnych PCS-5M.

Celowniki i gogle noktowizyjne pozwalają na skutecznie działania w warunkach nocnych w sposób skryty, gdyż jest to sprzęt działający pasywnie na zasadzie wzmocnienia światła szczątkowego. Jak pokazują doświadczania ukraińskie, zapewnia to znaczną przewagę nad przeciwnikiem, który nie posiada tego typu wyposażenia i zmuszony jest do korzystania ze sztucznego oświetlenia, które ujawnia jego pozycje i nie zapewnia odpowiedniej głębi widzenia ani odległości wykrywania i eliminacji celów.

Rodzina miniaturowych monokularów noktowizyjnych MU-3 Koliber produkcji warszawskiego PCO S.A., do której należą zamówione obecnie MU-3M, MU-3ADM i MU-3AM, to pasywne urządzenie noktowizyjne które w odróżnieniu od starszych rozwiązań tego typu nie używają oświetlenia w podczerwieni, ale wykorzystują i wzmacniają światło z otoczenia. Może to być światło gwiazd, łuna pobliskiego miasta czy inne źródła o znikomej mocy, które urządzenie wzmacnia w stopniu umożliwiającym obserwacje otoczenia.

Optoelektronika dla wojska. Podpisana dziś umowa o wartości ok. 1,5 mld zł brutto zakłada dostawę w latach 2024-2027 ok. 2 tys. gogli noktowizyjnych MU-3M, MU-3AM i MU3ADM oraz ok. 2 tys. noktowizorów strzeleckich PCS-5M.

MU-3ADM i MU-3AM wyróżniają się kompaktową konstrukcją, niewielką masą oraz budową modułową, gdyż para gogli składaj się de facto z dwóch monokularów o masie 265 g każdy, które mogą być używane osobno. Dzięki temu MU-3AM mogą być montowane na hełmie, uprzęży nagłownej, ale także przed celownikiem na broni strzeleckiej z wykorzystaniem szyny montażowej Picatinny Mil-Std-1913.

Noktowizory strzeleckie PC-5/PC-5M to kompletny celownik noktowizyjny zapewniający powiększenia 2,2 o ogniskowej od 5 m do nieskończoności i jest przeznaczony do prowadzenia ognia na średni i długi dystans. Jest on mocowany za pomocą standardowej szyny MIL-STD-1913 Picatinny do broni strzeleckiej, ale również do granatników przeciwpancernych. Masa celownika wynosi 1450 g. Przy zasilaniu z baterii litowej o napięciu 3,6V urządzenie pracuje co najmniej 30 godzin.