Włochy kupują AMRAAMY. USA zatwierdziły sprzedaż za 211 milionów dolarów

Wniosek, który został formalnie złożony przez rząd Włoch, obejmuje zakup trzydziestu pocisków AIM-120D-3 oraz czterdziestu AIM-120C-8 – dwóch zaawansowanych wersji rakiet klasy AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), które są jednym z kluczowych elementów nowoczesnej walki powietrznej w ramach sił zbrojnych NATO.

Całkowita wartość planowanej transakcji szacowana jest na 211 milionów dolarów, co obejmuje nie tylko same pociski, lecz także cały zestaw niezbędnych komponentów technicznych i logistycznych, nieodzownych do ich prawidłowej integracji i użycia w ramach istniejącej infrastruktury wojskowej. W skład tego pakietu wchodzą między innymi moduły sterujące, zapasowe głowice naprowadzające, zestawy części zamiennych, kontenery transportowe i szkoleniowe, dokumentacja techniczna, oprogramowanie wspierające, a także wsparcie w zakresie szkoleń dla personelu obsługującego oraz doradztwo inżynieryjne. Całość pakietu ma charakter kompleksowy i została skonstruowana tak, by umożliwić bezproblemową integrację nowych pocisków z istniejącą platformą uzbrojenia, w tym zapewne z włoskimi samolotami Eurofighter Typhoon i potencjalnie również z F-35.

Z militarnego punktu widzenia, zakup tych pocisków przez Włochy oznacza podniesienie jakości ich zdolności do prowadzenia operacji powietrznych, w szczególności w zakresie zwalczania celów wroga na średnich dystansach, co ma szczególne znaczenie w kontekście dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa w Europie i basenie Morza Śródziemnego.

AIM-120D-3 to najnowsza wersja tej rodziny rakiet, oferująca znacznie zwiększony zasięg, ulepszone systemy naprowadzania oraz wyższy poziom odporności na zakłócenia elektroniczne, co czyni ją skutecznym narzędziem w walce z nowoczesnymi zagrożeniami powietrznymi. Z kolei AIM-120C-8, choć jest nieco starszą wersją, nadal pozostaje istotnym elementem wyposażenia, oferując wysoką skuteczność operacyjną i szerokie możliwości integracyjne.

Z perspektywy amerykańskiej, zatwierdzenie tej sprzedaży nie tylko stanowi kolejny przykład długofalowej polityki wspierania europejskich sojuszników poprzez transfer nowoczesnych technologii obronnych, ale również umacnia więzi przemysłowe, ponieważ głównym wykonawcą kontraktu będzie koncern RTX Corporation (dawny Raytheon), który odpowiada za produkcję i dostawy tych systemów uzbrojenia.

Co istotne, amerykańska Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronności (DSCA) podkreśliła, że sprzedaż ta nie będzie miała negatywnego wpływu na gotowość bojową amerykańskich sił zbrojnych, a także że nie planuje się przy tej transakcji offsetów ani wysyłania dodatkowego personelu rządowego do Włoch.

Na mocy formalnego wniosku wystosowanego przez włoskie Ministerstwo Obrony, planowana sprzedaż obejmuje nie tylko same pociski rakietowe, lecz również szeroki wachlarz wyposażenia towarzyszącego, niezbędnego do ich pełnej integracji z obecnie używanymi przez Włochy platformami powietrznymi, w szczególności samolotami Eurofighter Typhoon oraz F-35A. W skład pakietu wchodzą moduły sterujące, systemy naprowadzające, zapasowe komponenty elektroniczne, specjalistyczne kontenery transportowe i zabezpieczające, dokumentacja techniczna, oprogramowanie użytkowe i diagnostyczne, a także szkolenia techniczne i użytkowe dla personelu naziemnego oraz pilotów.

Całość stanowi przykład kompleksowego podejścia do transferu technologii wojskowej, w którym szczególny nacisk położono na zapewnienie gotowości operacyjnej i pełnej kompatybilności nowego uzbrojenia z istniejącą infrastrukturą i systemami dowodzenia włoskich sił zbrojnych. Pociski AIM-120D-3 reprezentują najnowszą i najbardziej zaawansowaną wersję systemu AMRAAM, charakteryzującą się zwiększonym zasięgiem działania (sięgającym ponad 160 km), nowoczesnymi systemami naprowadzania opartymi na technologii GPS i aktywnym radarze, większą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne oraz zdolnością do prowadzenia skutecznych działań w warunkach wojny elektronicznej.

Pociski te są przeznaczone do niszczenia wrogich celów powietrznych – zarówno myśliwców, jak i dronów czy samolotów wsparcia – zanim te zbliżą się do strefy rażenia obrony przeciwnika. AIM-120C-8, będący nieco starszą wersją, nadal pozostaje niezwykle efektywnym systemem bojowym i stanowi idealne uzupełnienie dla nowszych rakiet, umożliwiając bardziej elastyczne zarządzanie zapasami uzbrojenia oraz optymalizację kosztów eksploatacji.

Autor: Juliusz Sabak

Z punktu widzenia strategicznego, inwestycja ta wpisuje się w długofalowy plan modernizacji włoskich sił zbrojnych, który zakłada zwiększenie ich zdolności do prowadzenia operacji w pełnym spektrum konfliktów – od misji NATO w ramach kolektywnej obrony, przez działania reagowania kryzysowego w rejonie Morza Śródziemnego, po projekcję siły w bardziej odległych rejonach, takich jak Afryka Północna czy Sahel.

Zakup nowych pocisków AMRAAM znacząco zwiększy możliwości Italii w zakresie obrony powietrznej, umożliwiając nie tylko skuteczniejsze zabezpieczenie przestrzeni powietrznej państwa, ale również udział w misjach sojuszniczych jako pełnoprawny dostawca zdolności bojowych najwyższej klasy. Co równie istotne, poprzez dalszą integrację systemów uzbrojenia opartych na standardzie amerykańskim, Włochy umacniają swoją interoperacyjność z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych oraz innymi członkami NATO, co w praktyce oznacza większą zdolność do wspólnego prowadzenia działań operacyjnych, korzystania z tych samych procedur i systemów łączności, a także wymiany danych taktycznych w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z komunikatem Agencji Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronności (DSCA), która pośredniczy w transakcjach eksportu uzbrojenia między USA a krajami sojuszniczymi, cała operacja nie będzie miała negatywnego wpływu na gotowość bojową amerykańskich sił zbrojnych, ponieważ pociski pochodzić będą z partii przeznaczonych do eksportu i nie uszczuplą bieżących zasobów US Air Force czy US Navy.

W dobie narastających napięć międzynarodowych, rosnącej agresji Rosji oraz niepewności związanej z bezpieczeństwem w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, inwestycje w technologie zwiększające zdolność odstraszania i obrony powietrznej stają się nieodzownym elementem strategii narodowej i sojuszniczej.

Jednocześnie sprzedaż ta doskonale wpisuje się w politykę USA, która nie tylko ma na celu wzmacnianie zdolności bojowych państw partnerskich, ale także rozwija własną bazę przemysłową poprzez ekspansję eksportową, co ma również znaczenie z punktu widzenia utrzymania wysokiego poziomu innowacyjności i konkurencyjności amerykańskiego sektora obronnego.

Zatwierdzona sprzedaż systemów AMRAAM do Włoch to nie tylko transakcja handlowa, ale również akt politycznego zaufania, militarny krok w stronę jeszcze głębszej integracji strategicznej oraz praktyczny dowód na to, że sojusznicy w ramach NATO realnie inwestują w swoje zdolności obronne. Dzięki tej inwestycji Włochy wzmocnią swoją pozycję jako nowoczesna, dobrze wyposażona i gotowa do działania siła w ramach wspólnoty transatlantyckiej, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo całego regionu Morza Śródziemnego i Europy Południowej.