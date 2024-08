Ja wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez redakcję Portalu Obronnego, w połowie lipca udało się uzyskać porozumienie w kwestii zakresu offsetu wymaganego przez stronę Polską w negocjacjach z koncernem Boeing. Przyczyną mogło być m.in. to, że amerykański gigant nie zawierał dotąd z Polską umów wymagających offsetu, a prawo w tym zakresie zmieniło się w ostatnich latach. Ustawodawca postawił większy nacisk na to, aby offset realnie trafiał do polskiego przemysłu zbrojeniowego i zwiększał jego potencjał.

O finalizacji tych rozmów informował 24 lipca w rozmowie z Michałem Stelą w Polsat News płk. Robert Frommholz, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia. „Pozyskujemy dokumentację techniczną, która pozwoli zbudować centrum serwisowe i centrum obsługowe w Polsce. Będziemy niezależni w eksploatacji śmigłowców” – podkreślił, dodając też, że - „śmigłowce będą używane przez 40 lat, dlatego to tak ważne, aby móc je serwisować w kraju.”

Amerykańskie Apache i Black Hawk ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie należy też zapominać, że mówimy docelowo o eksploatacji przez 40 lat aż 96 maszyn AH-64E , co stawiałoby Polskę na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby używanych Apache. Maksymalny koszt zakupu wraz z uzbrojeniem i niezbędnym wyposażeniem amerykanie oszacowali na 12 mld dolarów. Natomiast zakup stanowi zwykle niewielką część tak zwanego „kosztu w cyklu życia”, czyli od zakupu do wycofania danego typu sprzętu w eksploatacji.

Dlatego kluczowe jest to, żeby maksymalnie duża część tej sumy pozostała w kraju, zasilając przemysł, ale też podnosząc jego konkurencyjność. Nie należy też zapominać o możliwość serwisowania w Polsce maszyn innych europejskich użytkowników Apache, o ile będzie to konkurencyjna oferta. Stąd duże znaczenie umów offsetowych i długi czas ich negocjacji, co stało się pretekstem do nieprawdziwych informacji o zagrożeniu tej umowy. Stanowiły one element politycznej walki, ale zawarcie umów offsetowych ostatecznie przecina ten temat.

Warto też przypomnieć, o czym pisaliśmy już wcześniej, że nieprawdziwe są informacje o wygaśnięciu terminu zawarcia umowy zakupu. Został on przedłużony w czerwcu i prawdopodobnie, ponownie w lipcu. Najbardziej prawdopodobnym terminem zawarcia umowy na śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache wydają się obecnie okres trwania Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, czyli początek września.