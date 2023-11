Jak poinformował w wywiadzie dla czeskiego portalu E15.CZ Jiří Protiva, dyrektor generalny LOM Praha, wartość umowy będzie oscylować wokół „górnej wartości jednocyfrowej w milionach dolarów”. Negocjacje dotyczą transferu przez koncern Lockheed Martin know-how i technologii w zakresie realizacji pełnego cyklu szkolenia pilotów dla maszyn F-35. „Dopracowywane są jedynie szczegóły. Podpisanie umowy przez LOM i Lockheed powinno nastąpić na początku przyszłego roku. Finalizujemy wartość kontraktu, choć z czasem może ona wzrosnąć w miarę rozwoju współpracy z Lockheedem” – powiedziała Protiva. Negocjacje oparte s na memorandum podpisanym przez obie strony podczas sierpniowych NATO Days w Ostravie.

Zdaniem dyrektora LOM stanie się drugim po włoskiej Sardynii certyfikowanym ośrodkiem szkolenia pilotów F-35 i po przeszkoleniu pilotów czeskich, będzie w stanie kształcić setki pilotów z całej Europy. Do 2030 roku w europejskich siłach powietrznych ma znajdować się w służbie ponad sześćset maszyn F-35. Samo szkolenie mogłoby zatem wygenerować dla LOM miliony dolarów rocznie.

Zaplanowano już cykl szkolenia dla czeskich pilotów F-35, który będzie składał się z trzech faz. Pierwsza, to szkolenie na symulatorach oraz loty na maszynach L-39NG. Cztery takie samoloty LOM zakupił w czeskich zakładach Aero Vodochody i ma je wdrożyć do użycia w 2025 roku. W drugiej fazie piloci trafią do USA, gdzie będą się szkolić na F-35, podobnie jak piloci z innych krajów. Trzecia faza będzie możliwa po dostarczeniu pierwszych myśliwców do czeskiej bazy Čáslav, gdzie szkolenie będzie realizowane zarówno na samolotach F-35 jak i na symulatorach.

Tu również zaangażowana będzie LOM, a w zasadzie jego spółka zależna VR Group, która negocjuje obecnie dostawę kilku symulatorów F-35. Mają one zostać połączone w system, który VR Group będzie mogła obsługiwać, konserwować i modernizować. Umożliwi to zarówno szkolenie pilotów w realizacji wspólnych działań, jak też szkolenie wielonarodowe, w ramach sieci symulatorów i fizycznych samolotów F-35 na całym świecie.

Dostawa kilku jednostek symulatorów do lotów F-35 do Czech to odrębny projekt, będący częścią sfinalizowanej umowy pomiędzy Lockheed i LOM. Jej spółka zależna VR Group będzie mogła obsługiwać, konserwować i modernizować symulatory. Otwiera to ogromne możliwości przed Czechami, znacznie zwiększając znaczenie tego relatywnie niewielkiego kraju na mapie europejskich użytkowników F-35.