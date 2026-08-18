USA radykalnie zwiększa produkcję pocisków manewrujących Tomahawk, co jest kluczowym ruchem w obliczu rosnących globalnych wyzwań.

Departament Marynarki Wojennej zawarł z firmą Raytheon kontrakt na 22,9 mld dolarów, aby zapewnić szybkie dostawy i wzmocnić strategiczne zdolności obronne.

USA przyspieszają produkcję pocisków Tomahawk

17 sierpnia 2026 roku pełniący obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej USA Hung Cao poinformował o przyznaniu Raytheon kontraktu mającego przyspieszyć produkcję pocisków Tomahawk. Według Departamentu Marynarki Wojennej inwestycja ma skrócić czas potrzebny na ich pozyskanie i zwiększyć możliwości szybkiego wprowadzania uzbrojenia do służby. Jak podaje oficjalny portal US Navy, przedsięwzięcie jest elementem szerszych działań mających zwiększyć zdolności amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie produkcji amunicji. Departament chce w ten sposób odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie operacyjne oraz zapewnić siłom morskim i połączonym odpowiednią liczbę środków rażenia dalekiego zasięgu.

Kontrakt z RTX ma przynieść również korzyści przemysłowi obronnemu. Większa stabilność zamówień ma umożliwić zwiększenie zatrudnienia, podniesienie wydajności zakładów produkcyjnych oraz wzmocnienie łańcuchów dostaw. Waszyngton traktuje rozbudowę krajowych zdolności produkcyjnych jako jeden z kluczowych elementów modernizacji bazy przemysłowej obronności.

„Ta przełomowa inwestycja w wysokości 22,9 miliarda dolarów przyspiesza dostarczanie pocisków Tomahawk naszym wojskowym w niespotykanym dotąd tempie” – powiedział Cao. „Ścisła współpraca z przemysłem w celu zwiększenia zdolności naszej bazy przemysłowej produkcji uzbrojenia pozwala resortowi wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, aby sprostać wymaganiom bieżących operacji, gwarantując, że nasze siły morskie i połączone dysponują śmiertelnie skuteczną siłą ognia, jakiej potrzebują do odstraszania agresji i ochrony kraju” - podkreślił.

„Resort wezwał przemysł do odpowiedzi na apel o zwiększenie produkcji i zdolności wytwarzania uzbrojenia, a RTX odpowiedział” – stwierdził Michael P. Duffey, podsekretarz wojny ds. zakupów i utrzymania zdolności bojowych. „Kontrakt ten przyspiesza naszą zdolność do zapewnienia bojownikom tego, czego potrzebują, zapewniając, że nigdy nie będą musieli staczać równej walki” - dodał.

Za koordynację działań w obszarze amunicji odpowiada Portfolio Acquisition Executive (PAE) Munitions. Organizacja ta zajmuje się rozwojem, pozyskiwaniem i dostarczaniem uzbrojenia dla Marynarki Wojennej USA. Jej zadaniem jest m.in. integrowanie programów uzbrojenia oraz współpraca z przemysłem w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. Inwestycja ma wspierać realizację celów związanych z szybkim wprowadzaniem nowych zdolności bojowych. Rozbudowa produkcji Tomahawków ma jednocześnie wzmocnić możliwości Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej USA w zakresie prowadzenia działań na dużych odległościach.

Taktyczne pociski manewrujące Tomahawk

Tomahawki to zaawansowane pociski manewrujące, które stanowią kluczowy element uzbrojenia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Ich główne przeznaczenie to ataki na cele znajdujące się w głębi lądu. Mogą być wystrzeliwane z okrętów nawodnych lub podwodnych, co zapewnia dużą elastyczność w ich użyciu. Istnieje również możliwość odpalania ich z wyrzutni lądowych. Po opuszczeniu wyrzutni uruchamia się silnik startowy na paliwo stałe, który nadaje mu początkową prędkość i wynosi na odpowiednią wysokość. Następnie silnik ten jest odrzucany, rozkładają się skrzydła i wlot powietrza, a pracę rozpoczyna marszowy silnik. Tomahawki charakteryzują się imponującym zasięgiem, który może wynosić do 1800 km. Dzięki temu są w stanie razić cele położone daleko za linią frontu.

Dodatkowo są to pociski o wysokiej precyzji, co minimalizuje ryzyko strat ubocznych i pozwala na skuteczne uderzanie w konkretne cele strategiczne. Istnieje kilka wersji Tomahawków, w tym: TLAM (Tomahawk Land Attack Missile) przeznaczone do ataków na cele lądowe, TASOM (Tomahawk Anti-Ship Missile), czyli wersje przeciwokrętowe. Tomahawki mogą być wyposażone w różne typy głowic bojowych, w zależności od przeznaczenia misji, w tym głowice konwencjonalne o dużej sile rażenia.