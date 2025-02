US Air Force planuję setki samolotów 6 generacji. Rewolucja w lotnictwie strategicznym USA?

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poważnie przygotowuje się pod pozyskanie nowych bombowców strategicznych B-21 Raider, które są nazywane pierwszymi maszynami 6 generacji. Pentagon ustalił budżet, w którym uwzględniono środki na zakup części o długim okresie ważności, ponadto ogłosił przejście do wstępnej produkcji.

Początkowe analizy sugerowały, że potrzebne jest pozyskanie ok. 100 tych bombowców, jednak plany te zostały zmienione i teraz mowa o potrzebie zwiększania tej ilości nawet dwukrotnie. W badaniu przeprowadzonym przez USAF w 2017 roku zaproponowano zwiększenie początkowego zakupu do 145 samolotów, jednak ostateczny zakup może wynieść nawet 200 sztuk.

B-21 Raider to amerykański bombowiec strategiczny najnowszej generacji, opracowany przez Northrop Grumman dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jest to samolot o obniżonej wykrywalności, który ma zastąpić B-1B Lancer oraz B-2 Spirit, a w przyszłości także B-52 Stratofortress. Raider to pierwszy bombowiec opracowany w XXI wieku, zdolny do przenoszenia broni konwencjonalnej i nuklearnej oraz wykonywania misji dalekiego zasięgu bez tankowania.

Nazwa „Raider” została nadana na cześć Doolittle Raiders, grupy pilotów, którzy przeprowadzili nalot na Tokio w 1942 roku, będący pierwszym amerykańskim atakiem lotniczym na Japonię podczas II wojny światowej.

W 2011 roku USAF ogłosiło potrzebę stworzenia nowego bombowca w ramach programu LRS-B (Long Range Strike Bomber). Kontrakt na opracowanie samolotu wygrało Northrop Grumman, pokonując konsorcjum Boeing-Lockheed Martin. W 2022 roku, 2 grudnia oficjalnie zaprezentowano B-21 w Palmdale, w Kalifornii. Następnie maszyny odbywała pierwsze loty testowe w bazie Edwards. Rozpoczęcie produkcji seryjnej bombowca jest planowane na 2026-2027 rok, a następnie wprowadzenie go do służby.

B-21 Raider jest samolotem stealth w układzie latającego skrzydła, podobnie jak B-2 Spirit, jednak jest znacznie bardziej zaawansowany pod względem technologii skrytości i cyfrowych systemów zarządzania walką.

Posiadanie układu "Latające skrzydło" jest konsekwencją braku klasycznego ogona i pionowych stateczników, co redukuje powierzchnię odbicia radarowego (RCS). W budowie płatowca mają zostać zastosowane materiały kompozytowe i powłoki absorbujące fale radarowe. Ponadto zmniejszone zostały emisje podczerwieni i sygnatury akustyczne. Napęd prawdopodobnie stanowią dwa silniki Pratt & Whitney F135 (lub ich zmodyfikowana wersja), które używane są także w myśliwcach F-35. Silniki są umieszczone wewnątrz struktury samolotu, aby minimalizować emisję termiczną. Pozowała to samolotowi uzyskać zasięg około 9 000 km bez tankowania, posiadając jednak możliwość tankowania w powietrzu. Nowoczesna architektura cyfrowa – łatwa integracja nowych systemów dzięki modułowej budowie. Zaawansowane sensory i systemy łączności umożliwiają operowanie w środowisku sieciocentrycznym (NCW). Zdolność do działania jako „loyal wingman” – współpraca z dronami bojowymi (np. RQ-180).

Awionika i systemy misji są oparte o nowoczesną architekturę cyfrowe poprzez łatwą integrację nowych systemów dzięki modułowej budowie. Zaawansowane sensory i systemy łączności umożliwiają operowanie w środowisku sieciocentrycznym (NCW). B-21 Raider jak F-35 posiada zdolność do działania z lojalnymi skrzydłowymi oraz dronami bojowymi. W kwestii uzbrojenia amerykański bombowiec posiada dwie wewnętrzne komory uzbrojenia, zwiększając jego zdolność stealth oraz umożliwiając przenoszenie różnorodnego arsenału.

W skład uzbrojenia konwencjonalego wchodzą Broń konwencjonalna:

Naprowadzane prezycyjnie bomby JDAM (Joint Direct Attack Munition)

Pociski manewrujące JASSM-ER.

Pociski hipersoniczne, które w przyszłości mają stanowić trzon uderzeniowy USAF

B-21 Raider jako bombowiec startegiczny będzie oczywiście posiadał również możliwość przenoszenia broni nuklearnej, w której skład mają wchodzić:

B61-12 (taktyczna bomba jądrowa).

LRSO (Long-Range Stand-Off Missile), który będzie nowym pociskiem manewrujący USAF o zasięgu ponad 2 500 km mającym możliwość przenoszenia broni jądrowej.

B-21 Raider będzie kluczowym elementem triady nuklearnej USA, ale także maszyną do prowadzenia konwencjonalnych uderzeń precyzyjnych. Umożliwi to zdolność do przenikania przez systemy obrony powietrznej przeciwnika oraz możliwość operowania z baz na terenie USA bez potrzeby stacjonowania w zagranicznych bazach.

Samoloty będą prowadzić działania w ramach konfliktów wysokiej intensywności np. w regionie Pacyfiku przeciwko Chinom lub w Europie przeciwko Rosji. Posiadając zdolności Stealth, będą miały możliwość działania w środowisku z zaawansowaną obroną przeciwlotniczą A2/AD których systemy Rosja jak i Chiny są bardzo mocno wyposażone. Systemy rosyjskie i chińskie będą miały tę trudność w wykryciu Amerykańskich bombowców przez redukcje emisji cieplnych, akustycznych i radarowych.

Na chwilę obecną B-21 Raider jest przeznaczony wyłącznie dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF), a jego eksport nie został zatwierdzony. Jednak gotowość jego nabycia już zgłosiła m.in. Australia. Ponadto Japonia rozważa rozwój własnego bombowca stealth. Sam zakup dla Tokio B-21 byłby kosztownym rozwiązaniem.

Trzeba również w potencjalnym zakupie uwzględnić tradycje, unikania posiadania ofensywnych systemów dalekiego zasięgu. Tokio co prawda pozyskuje pociski JASSM-ER oraz Tomahawk jednak decyzja o zakupie B-21 wymagałaby prawdopodobnie większych zmian politycznych w Kraju Kwitnącej Wiśni.