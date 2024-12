Umowa na dostawy kilkuset cystern paliwowych. Dla czołgów, haubic i wyrzutni rakietowych

Przedstawiciele Agencji Uzbrojenia i producenta - firmy CELTECH podpisali w środę (4 grudnia), w obecności ministra obrony, umowę na dostawę kilkuset cystern paliwowych dla Wojska Polskiego, które będą zabezpieczać pododdziały poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP (Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych oraz Wojsk Rakietowych i Artylerii). To będzie łącznie 320 cystern dystrybutorów paliwowych CD-10 w ramach części gwarantowanej i opcjonalnej w latach 2026-2028. Wartość zamówienia wynosi ponad 1 mld zł brutto. Jak powiedział szef MON, pierwsza transza tej umowy to jest 215 cystern, opcjonalnie 105 cystern dodatkowych. Kosiniak-Kamysz podał, że pełna wartość zamówienia wynosi ponad miliard zł - 700 milionów wynosi kwota za pierwszą część zamówienia - 215 cystern, które mają być dostarczone w latach 2026 - 2028. Z kolei wartość kontraktu za opcjonalne 105 cystern paliwowych może wynieść 350 milionów złotych.

Szef MON na konferencji prasowej zapowiedział, że w kontrakcie tym łączą się dwie sprawy: bezpieczeństwo i gospodarka. "Bezpieczeństwo, bo dostarczamy sprzęt najwyższej jakości służący Wojsku Polskiemu po to, żeby żołnierze użytkujący mieli zabezpieczenie logistyczne, żeby byli do tego w odpowiedni sposób wyposażeni" - mówił. "Tak jak ważne jest dla nas indywidualne zabezpieczenie żołnierzy, tak zabezpieczenie całej sfery logistycznej jest naszym priorytetem" - podkreślił Kosiniak – Kamysz.

Jak mówił dalej Kosiniak – Kamysz:

„Połowa środków na modernizację Wojska Polskiego zostaje w krajowym przemyśle zbrojeniowym. Logistyka jest bardzo ważna, a nasi poprzednicy o tym zapominali, my to robimy. Dziękuję za negocjacje, za to, że dbamy o to, żeby warunki umów były dla nas jak najlepsze”.