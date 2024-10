Turcja produkuje własne silniki do dronów Bayraktar TB2. Uniezależnia się od dostawców zagranicznych

Haluk Bayraktar, czyli dyrektor generalny tureckiej firmy Baykar, ogłosił rozpoczęcie produkcji seryjnej krajowych silników typu BM-100. Zastąpią one w bezzałogowcach Bayraktar TB2 stosowane dotąd kanadyjskie jednostki napędowe Rotax 912. Pozwoli to nie tylko uniknąć blokowania sprzedaży tych maszyn do wybranych krajów, ale też oszczędzić znaczne środki i zwiększyć autonomię firmy.

i Autor: Baykar Makina