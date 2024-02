Turcja otrzymuje od USA projekt oferty i list potwierdzający w sprawie nabycia F-16

Rzecznik dodał, że pismo dotyczyło również modernizacji 79 samolotów oraz amunicji i sprzętu - podała turecka agencja Anatolia.

Jesienią 2021 roku Ankara zwróciła się do Waszyngtonu o 40 nowych samolotów F-16 Block 70 oraz 79 zastawów modernizacyjnych, pozwalających na unowocześnienie posiadanych przez Turcję F-16 do wersji Block 70. Turcja złożyła ofertę po tym, jak została wykluczona z programu myśliwców F-35 z powodu kupna rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400. Obecnie w Turcji wielu komentatorów zwraca uwagę, że pozyskanie od Rosji tych zestawów było błędem i Turcja obecnie płaci wysoką cenę za tę decyzję, a to dlatego, że możliwość uczestniczenia w programie F-35 mogła sprawić, że tureckie firmy mogłyby zarobić, jak się szacuje 12,5 miliarda dolarów, dzięki obecności na linii produkcyjnej F-35, a nawet i więcej, nie mówiąc o posiadaniu najnowocześniejszego samolotu na świecie.

Władze Turcji uzyskały zgodę Kongresu USA i Departamentu Stanu na zakup i modernizację F-16 po ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO. Prezydent Recep Tayyip Erdogan niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że zgoda na zakup samolotów jest warunkiem sfinalizowania przez Turcję ratyfikacji wstąpienia Szwecji do NATO. Oficjalnie administracja USA nie łączyła tych dwóch spraw, jednak wskazywała na postawę Kongresu, który wstrzymywał transakcję z powodu przedłużania procesu szwedzkiej akcesji do NATO i napięć między Turcją a Grecją.

Departament Stanu wyraził również zgodę na sprzedaż Grecji 40 samolotów F-35 po szacowanej cenie 8,5 mld dolarów, czyli znacznie nowocześniejszych samolotów 5. generacji, które przewyższają pod wieloma względami F-16. Sprzedaż F-35 dla Grecji miała być według doniesień m.in. "Wall Street Journal" zachętą dla sceptycznych wobec Turcji kongresmenów, by zaaprobować zakup F-16 przez Ankarę.

Turcja przed uzyskaniem zgodny USA na zakup F-16 próbowała uzyskać zgodę na zakup samolotów Eurofighter, jednak potencjalną sprzedaż zablokowały Niemcy, które argumentowały to zaangażowaniem Turcji w wojnę w Syrii, łamaniem praw człowieka i ostrą retoryką względem Izraela, za jego działanie wobec Hamasu i Palestyńczyków.

