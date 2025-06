„Ten historyczny budżet obronny stawia na pierwszym miejscu wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, odstraszanie chińskiej agresji w regionie Indo-Pacyfiku, odbudowę bazy przemysłowej obronności oraz utrzymanie naszego zobowiązania do odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi podatników” – powiedział dziennikarzom podczas briefingu wysoki rangą przedstawiciel resortu obrony. Według niego projekt budżetu, który jest większy o 13,4% w porównaniu z rokiem fiskalnym 2025, przewiduje:

197,4 miliarda dolarów dla Armii,

292,2 miliarda dolarów dla Marynarki Wojennej,

301,1 miliarda dolarów dla Sił Powietrznych,

40 miliardów dolarów na potrzeby Sił Kosmicznych,

170,9 miliarda dolarów na ogólne wydatki departamentalne.

Mniej F-35, więcej F-15EX dla armii USA

Proponowany budżet obronny na rok fiskalny 2026 pokazuje, że Departament Obrony USA wciąż stawia na unowocześnienie zdolności bojowych amerykańskich sił powietrznych, chociaż w tej kwestii zmieniają się priorytety. Jak bowiem można przeczytać w oficjalnym komunikacie na stronie Pentagonu, zalecenia budżetowe obejmują zmniejszenie zamówień na myśliwce F-35 Lightning II z 74 do 47 samolotów. Z drugiej jednak strony planowane jest przeznaczenie 3,1 miliarda dolarów na kontynuację produkcji myśliwców Boeing F-15EX Eagle II, a także 3,5 miliarda dolarów na nowy myśliwiec F-47. Wśród priorytetów znalazły się również bombowce B-21 Raider. Należy jednak zaznaczyć, że propozycja budżetowa prezydenta Donalda Trumpa na tym etapie jest wciąż wnioskiem, który musi przejść przez proces legislacyjny w Kongresie. Jego kształt może więc ulec jeszcze zmianom.

The F-15EX has gotten a substantial boost from the Trump administration's Pentagon budget request, going from 98 to 129 aircraft fleet.Source: The War Zone https://t.co/f1eU3zIVMr— SJD Stosh (@stoshjd) June 29, 2025

W przypadku myśliwców F-15EX, zwiększenie wydatków na program F-15EX oznacza wzrost liczby zamawianych myśliwców w budżecie obronnym na rok 2026 z planowanych wcześniej 98 do 129 egzemplarzy. „F-15EX pomoże nam wzmocnić krajową bazę przemysłową i utrzymać ciągłość produkcji w zakładach Boeinga” – oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Kluczowym kontekstem tej decyzji jest wycofywanie z eksploatacji wysłużonych samolotów szturmowych A-10 Warthog, które przez dekady były trzonem wsparcia powietrznego w wielu jednostkach Gwardii Narodowej. Ich miejsce mają zająć właśnie F-15EX, czyli wielozadaniowe maszyny, znacznie bardziej uniwersalne, z możliwością przenoszenia dużej ilości uzbrojenia i operowania w środowiskach o podwyższonym zagrożeniu. Szczególnie znaczące jest planowane rozmieszczenie tych samolotów w bazie Gwardii Narodowej w Michigan. Region ten, położony w pobliżu strategicznych granic z Kanadą i dostępem do Wielkich Jezior, może zyskać nowe znaczenie chociażby w kontekście hipotetycznych operacji w Arktyce.

Wydaje się również, że zwiększenie zamówienia na F-15EX jest reakcją na rosnące napięcia z Chinami i Rosją oraz potrzebę szybkiego uzupełniania luk w gotowości operacyjnej amerykańskich sił powietrznych. Już teraz Chiny intensywnie rozwijają swoją flotę samolotów bojowych i intensywnie pracują nad myśliwcem szóstej generacji, roboczo oznaczonym roboczo jako J-36. Rosja, pomimo prowadzonej wojny w Ukrainie, przestawiła swój przemysł w tryb wojenny i także stara się uzupełniać luki powstające w jej siłach powietrznych.

W obliczu tego typu wyzwań Stany Zjednoczone nie mogą pozostać obojętne. Tu warto zwrócić uwagę, że koszt jednostkowy F-15EX, oscylujący wokół 90 mln dolarów, jest zauważalnie niższy niż cena F-35A, która w zależności od konfiguracji przekracza 100 mln dolarów, nie uwzględniając wyższych kosztów eksploatacyjnych i wymagającej infrastruktury serwisowej.

Pomimo tego, że F-15EX to platforma czwartej generacji, wciąż oferuje ogromne zdolności bojowe, w tym możliwość przenoszenia nawet 13 ton uzbrojenia, najnowszych pocisków powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, zaawansowaną awionikę oraz interoperacyjność z sojusznikami NATO. Dlatego plany Pentagonu mogą być sygnałem, że USA potrzebuje obecnie większej liczby samolotów „tu i teraz”, gotowych do działania w konfliktach o średniej i wysokiej intensywności, które będą dobrym uzupełnieniem dla posiadanych już i dalej zamawianych myśliwców stealth F-35.

F-15EX dla Polski?

W Polsce temat potencjalnego zakupu myśliwców F-15EX wciąż jest żywy. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że toczą się dyskusje odnośnie potrzeby zakupu dwóch dodatkowych eskadr samolotów bojowych. Wśród potencjalnych opcji wymieniany jest właśnie F-15EX. Redakcja Portalu Obronnego na początku czerwca, w czasie konferencji prasowej wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka – Kamysza w Gdyni, zapytała go o plany dotyczące tych myśliwców.

„Jeśli chodzi o samoloty przewagi powietrznej. To jest temat, który jest dla mnie ważny, ale nie był przedmiotem rozmów w Stanach Zjednoczonych, ale uważam, że Polska w perspektywie najbliższych lat potrzebuje samolotów przewagi powietrznej. Nie wiem, czy F-15, ale to jest temat, o którym wewnątrz Sztabu Generalnego, ale i MON dyskutujemy” – odpowiedział w dość tajemniczy sposób minister obrony.

Czy Polska potrzebuje tych maszyn? Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego zwraca uwagę, że: „Patrząc na możliwości operacyjne, z pewnością F-15EX stanowiłby znacznie wzmocnienie możliwości operacyjnych polskiego lotnictwa”. Jak wyjaśnił: „To rasowy myśliwiec przewagi powietrznej, ale też bardzo wszechstronna maszyna wielozadaniowa. Samolot przenosi silne uzbrojenie i duży zapas paliwa, osiąga wysoką prędkość i pułap”. Nie jest jednak pozbawiony wad. Przede wszystkim nie jest to samolot piątej generacji i jest pozbawiony technologii stealth, przez co jest znacznie łatwiejszy do wykrycia niż myśliwce F-35.