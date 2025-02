Ta współpraca ma zaowocować przedsięwzięciami w konstrukcji platform satelitarnych

Spółkę RADMOR (wchodzącą w skład GRUPY WB) reprezentował prezes Bartłomiej Zając i wiceprezes Gracjan Jakubowski, a przedsiębiorstwo WiRan reprezentowali: prezes Maciej Król i członek zarządu Adrian Klarecki.

– Polska musi zyskać zdolność do samodzielnego opracowania rozwiązań satelitarnych, co potwierdza zmienna sytuacja międzynarodowa. Podpisane porozumienie, oparte na bogatych doświadczeniach spółek z Gdyni, ma przyczynić się do osiągnięcia przez Polskę suwerenności technologicznej w branży kosmicznej. Pozwolą zapewnić komunikację i rozpoznanie z orbity, ale staną się też kolejnym impulsem do rozwoju wysokotechnicznego przemysłu na Pomorzu – powiedział prezes Bartłomiej Zając.

Współpraca między spółkami RADMOR i WiRan ma zaowocować przedsięwzięciami w obszarach konstrukcji platform satelitarnych i ich sensorów. Obejmuje rozwój oprogramowania do operowania platformami orbitalnymi i bezpiecznej łączności satelitów oraz stacji naziemnych. Elementem współpracy będzie także opracowanie narodowych systemów kryptograficznych do telekomunikacji satelitarnej

– WiRan jest cennym partnerem w zakresie komponentów komunikacyjnych do satelitów. Wnosimy doświadczenie związane z realizacją projektów kosmicznych od pierwszego do dziewiątego poziomu gotowości technologicznej, Może to zaowocować nowymi konfiguracjami systemów komunikacyjnych w strategicznych projektach polskiego sektora kosmicznego, powiedział prezes Maciej Król. – Spółka RADMOR jest częścią silnej grupy kapitałowej w branży obronnej. Powołane w Gdyni Centrum Technologii Kosmicznych GRUPY WB zapewni dostosowanie powstających na Pomorzu rozwiązań do wymagań odbiorcy wojskowego. Duży krajowy integrator, sprawdzony na rynku militarnym przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa Polski i umożliwia rozwój obronności kraju w obszarze rozwiązań satelitarnych.

RADMOR i WiRan będą wspierały się w realizacji wspólnie wyznaczonych celów. Ma to obejmować zaangażowanie doświadczonych kadr inżynierskich, w szczególności z działów badawczo-rozwojowych spółek, jak też wykorzystanie maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wyposażenia laboratoryjnego dla przeprowadzania prac i badań w ramach prowadzonych projektów.

WiRan to biuro projektowe urządzeń elektronicznych i systemów o wysokiej niezawodności. Specjalnością przedsiębiorstwa są urządzenia oparte na komunikacji bezprzewodowej w częstotliwościach radiowych, w szczególności LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M. WiRan dostarcza rozwiązania dla branż: kosmicznej, przemysłu 4.0, obronnej, kolejowej i morskiej.

GRUPA WB to polski producent nowoczesnych rozwiązań dla wojska i służb mundurowych. działa globalnie na rynku systemów zarządzania walką i łączności, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energoelektroniki i obronności. GRUPA WB jest jednym z największych producentów systemów bezzałogowych na świecie. Zatrudnia ponad dwa tysiące osób, udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju.