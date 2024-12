Centrum Technologii Kosmicznych. Porozumienie pomiędzy Radmor a Thorium Space. "Własne satelity zapewnią Polsce niezależność"

Utworzone we wrześniu 2024 roku Centrum Technologii Kosmicznych (CTK) to inicjatywa polskiego przemysłu, której celem jest zdolność do wprowadzania na orbitę okołoziemską satelitarnych systemów obserwacyjnych i komunikacyjnych. Celem jest uzyskanie suwerenności technologicznej w branży kosmicznej i integracja podmiotów specjalizujących się w tym obszarze.

Porozumienie o współpracy podpisali reprezentujący spółkę RADMOR prezes Bartłomiej Zając i wiceprezes Gracjan Jakubowski oraz prezes Thorium Space Paweł Rymaszewski. Gdyńskie CTK specjalizuje się w konstrukcji, rozwoju i integracji technologii satelitarnych a wrocławski podmiot w systemach łączności satelitarnej, w tym projektowaniu i produkcji układów scalonych służących do ich budowy.

Porozumienie jest podstawą podstawę do współpracy w przedsięwzięciach obejmujących konstrukcję i rozwój różnych typów platform do budowy satelitów telekomunikacyjnych i zainstalowanych na nich sensorów, rozwój oprogramowania łączności, rozwój narodowych systemów kryptograficznych w zakresie telekomunikacji satelitarnej oraz urządzeń i oprogramowania łączności z naziemnymi stacjami kontroli.

"Centrum Technologii Kosmicznych jest wspólnym fundamentem dla wielu polskich podmiotów do realizacji ambitnego zadania, jakim jest zdolność do samodzielnej produkcji narodowych systemów satelitarnych. Własne satelity zapewnią Polsce niezależność w komunikacji i rozpoznaniu z kosmosu. Cieszę się, że pierwszą firmą z którą wspólnie będziemy budować polską suwerenność technologiczną w branży satelitarnej jest właśnie wrocławska Thorium Space" – powiedział Bartłomiej Zając, prezes RADMOR S.A.

"Porozumienie umożliwia Thorium rozwój w dwóch kluczowych wymiarach – z jednej strony zyskujemy dostęp do rozwiązań GRUPY WB, jak kompozyty, systemy kryptografii czy bezpiecznej transmisji danych. Z drugiej strony otwieramy nowe możliwości dla naszych systemów, jak anteny macierzowe i technologie łączności satelitarnej, również w aplikacjach związanych z bezzałogowcami" – poinformował Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space S.A.

Pierwszym etapem projektów podejmowanych przez Centrum Technologii Kosmicznych będzie zapewnienie ciągłego dostępu do danych z obserwacji powierzchni Ziemi bez względu na pogodę, 24 godziny na dobę. Wymaga to wprowadzenia na orbitę konstelacji satelitów rozpoznania, wykorzystujących radary ze sztuczną aperturą.

Rozwijany przez Centrum Technologii Kosmicznych system obserwacyjny będzie to światowej klasy rozwiązanie połączone z unikalną polską kryptografią. W ramach projektu powstanie także stacja kontroli naziemnej, umożliwiająca zarządzanie misją i niezakłócony odbiór danych.