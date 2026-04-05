Szwecja kupuje armaty do obrony przed dronami. Takie same przekazała Ukrainie

Szwecja inwestuje w systemy przeciwlotnicze Tridon Mk2 kalibru 40 mm od BAE Systems, zdolne zwalczać drony i pociski manewrujące.

Tridon Mk2 to mobilny system artyleryjski z amunicją programowalną, który może neutralizować szeroki zakres zagrożeń powietrznych i naziemnych.

System ten został również zakupiony dla Ukrainy, co podkreśla jego znaczenie w obliczu współczesnych wyzwań wojennych.

Tridon Mk2 to montowany na podwoziu cięzarowym wysokiej mobilnośi system artylerii przeciwlotniczej kal. 40 mm, który wypełnia lukę w dzisiejszej obronie powietrznej. Posiada on zdolność do zwalczania wielu celów i może zwalczać szeroką gamę zagrożeń powietrznych, w tym drony, pociski manewrujące i samoloty. Umożliwia to m.in. wykorzystanie w armatach Bofors kalibru 40 mm amunicji programowanej. Dodatkowo, może on zwalczać zagrożenia naziemne, takie jak pojazdy opancerzone, zapewniając ochronę i bezpieczeństwo zarówno siłom zbrojnym, jak i infrastrukturze cywilnej.

„Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zaangażowani w dostarczanie naszym klientom ochrony przed stale ewoluującymi zagrożeniami z powietrza” – powiedziała Lena Gillström, prezes BAE Systems Bofors. „Tridon Mk2 został zaprojektowany z myślą o współczesnych działaniach wojennych i będziemy nadal dostarczać naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania, aby zapewnić im najlepszą pozycję do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom”.

W lutym FMV, w imieniu Szwecji i Danii, zakupiło systemy TRIDON Mk2, które przekaże Ukrainie w ramach pakietu mającego na celu wzmocnienie zdolności obrony powietrznej Ukrainy.

Tridon Mk2 to precyzyjny, ekonomiczny system, łatwy we wdrożeniu i utrzymaniu. Jest zdolny do szybkiego zwalczania wielu zagrożeń. Jego modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie systemu się do zmieniających się potrzeb i umożliwia jego ewolucję wraz z rozwojem nowych technologii. Podstawowym elementem jest wieża z automatyczną armatą Bofors kal. 40 mm (zdolną do użycia amunicji programowalnej) i zintegrowana z nią głowica optoelektroniczna.

Moduł może być montowany na różnych podwoziach, przyczepach lub stałych stanowiskach. Ma on możliwość działania samodzielnie lub w ramach większego ugrupowania obejmującego np. sensory radarowe i systemy rakietowe. Tridon Mk2 miał swoja premierę podczas Eurosatory w 2024 roku a pierwszym uzytkownikiem stała się Ukraina.