Szwecja kupuje armaty do obrony przed dronami. Takie same przekazała Ukrainie

Juliusz Sabak
2026-04-05 5:05

Firma BAE Systems zdobyła kontrakt wart 180 milionów USD od Szwedzkiej Agencji Materiałów Obronnych (FMV) na dostawę systemu przeciwlotniczego Tridon Mk2 kalibru 40 mm dla szwedzkiej armii. System ten skutecznie zwalcza m.in. drony i pociski manewrujące. W lutym FMV zakupiła te same zestawy dla Ukrainy w imieniu Szwecji i Danii.

  • Szwecja inwestuje w systemy przeciwlotnicze Tridon Mk2 kalibru 40 mm od BAE Systems, zdolne zwalczać drony i pociski manewrujące.
  • Tridon Mk2 to mobilny system artyleryjski z amunicją programowalną, który może neutralizować szeroki zakres zagrożeń powietrznych i naziemnych.
  • System ten został również zakupiony dla Ukrainy, co podkreśla jego znaczenie w obliczu współczesnych wyzwań wojennych.

Tridon Mk2 to montowany na podwoziu cięzarowym wysokiej mobilnośi system artylerii przeciwlotniczej kal. 40 mm, który wypełnia lukę w dzisiejszej obronie powietrznej. Posiada on zdolność do zwalczania wielu celów i może zwalczać szeroką gamę zagrożeń powietrznych, w tym drony, pociski manewrujące i samoloty. Umożliwia to m.in. wykorzystanie w armatach Bofors kalibru 40 mm amunicji programowanej. Dodatkowo, może on zwalczać zagrożenia naziemne, takie jak pojazdy opancerzone, zapewniając ochronę i bezpieczeństwo zarówno siłom zbrojnym, jak i infrastrukturze cywilnej.

Nowa amunicja dla Skandynawii. BAE Systems wzmocni obronę Szwecji i Finlandii

„Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zaangażowani w dostarczanie naszym klientom ochrony przed stale ewoluującymi zagrożeniami z powietrza” – powiedziała Lena Gillström, prezes BAE Systems Bofors. „Tridon Mk2 został zaprojektowany z myślą o współczesnych działaniach wojennych i będziemy nadal dostarczać naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania, aby zapewnić im najlepszą pozycję do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom”.

 W lutym FMV, w imieniu Szwecji i Danii, zakupiło systemy TRIDON Mk2, które przekaże Ukrainie w ramach pakietu mającego na celu wzmocnienie zdolności obrony powietrznej Ukrainy.

Szwecja odebrała polskie systemy Piorun. Rekordowo szybka dostawa

Tridon Mk2 to precyzyjny, ekonomiczny system, łatwy we wdrożeniu i utrzymaniu. Jest zdolny do szybkiego zwalczania wielu zagrożeń. Jego modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie systemu się do zmieniających się potrzeb i umożliwia jego ewolucję wraz z rozwojem nowych technologii. Podstawowym elementem jest wieża z automatyczną armatą Bofors kal. 40 mm (zdolną do użycia amunicji programowalnej) i zintegrowana z nią głowica optoelektroniczna.

Moduł może być montowany na różnych podwoziach, przyczepach lub stałych stanowiskach. Ma on możliwość działania samodzielnie lub w ramach większego ugrupowania obejmującego np. sensory radarowe i systemy rakietowe. Tridon Mk2 miał swoja premierę podczas Eurosatory w 2024 roku a pierwszym uzytkownikiem stała się Ukraina.

