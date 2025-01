Szwecja kontynuuje pancerny związek. Leopard 2A8 znalazł kolejnego nabwycę

Minister obrony Szwecji Pål Jonson ogłosił zakup najnowszej wersji Leopardów 2. Projekt ma na celu podwojenie wielkości szwedzkiej armii zgodnie z celami parlamentarnymi, zwiększając jej liczebność do czterech brygad. Zakup ma również uzupełnić flotę czołgów po przekazaniu Ukrainie 10 czołgów Stridsvagn 122 (Strv 122). W sumie wprowadzone rozwiązania będą kosztować Szwedów w ciągu najbliższych kilku lat około 22 miliardów koron (około 1,9 miliarda euro). Ma to znacząco wzmocnić zdolności obronne skandynawskiego kraju UE i przyczynić się do ukończenia formowanych obecnie czterech brygad. Dostawy nowych czołgów zaplanowano na rok 2028 i prawdopodobnie do 2031 roku. W Szwecji będą się nazywać Stridsvagn 123.

Szwedzkiego Leopardy 2A8 mają przede wszystkim stacjonować na Gotlandii, która jest strategiczną wyspą zarówno dla samej Szwecji jak i całego NATO, pełniąc role naturalnego lotniskowca dla wsparcia operacji lotniczych przy ewentualnym konflikcie z Rosją i zniwelowaniu obwodu Królewieckiego.

Szwecja dołącza do coraz szerszego grona użytkowników Leopard 2A8. Do tej pory tę konstrukcję zdecydowały się pozyskać Niemcy, które ogłosiły plan zakupu 105 czołgów Leopard 2A8 za kwotę 2,93 miliarda euro. Dostawy są przewidziane na lata 2027–2030. Część z tych czołgów ma zostać rozmieszczona w brygadzie stacjonującej na Litwie w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Litwa z kolei zamówiła w sierpniu 2024 roku 44 czołgi Leopard 2A8, co stanowi największy kontrakt zbrojeniowy w historii tego kraju.

Holandia w październiku 2024 roku ogłosiła decyzję o zakupie 46 czołgów Leopard 2A8. Dostawy są planowane na lata 2027–2030. Jest to istotne, ponieważ Holandia wcześniej zrezygnowała z posiadania własnych czołgów, a teraz dąży do odbudowy swoich zdolności pancernych.

Chorwacja ogłosiła plan pozyskania 50 sztuk tych czołgów w październiku 2024 roku w ramach wymiany za przekazanie swoich czołgów sowieckiej produkcji Ukrainie.

Leopard 2A8 jest wersją opartą na platformie Leopard 2A7 HU przeznaczonej dla Węgier. Kadłub czołgu jest wykonany z wielowarstwowego pancerza kompozytowego, obejmującego stal, ceramikę i materiały syntetyczne. Zastosowano nowoczesne rozwiązania chroniące przed pociskami przeciwpancernymi, amunicją kumulacyjną oraz minami.

W wersji A8 zintegrowano dodatkowe moduły ochrony pasywnej oraz system ochrony aktywnej, co zwiększa przeżywalność czołgu na polu walki. Niemiecki czołg jest wyposażony w system Trophy (lub równoważny), który wykrywa, śledzi i niszczy nadlatujące pociski przeciwpancerne, takie jak RPG czy pociski kierowane.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zmodernizowano pancerz wieży, zwiększając odporność na nowoczesne zagrożenia balistyczne. Modułowy charakter wieży pozwala na łatwą wymianę lub modernizację poszczególnych segmentów.Leopard 2A8 jest uzbrojony w armatę 120 mm L/55A1 produkcji Rheinmetall. Armata ta pozwala na wykorzystanie nowej generacji amunicji, w tym DM73 (amunicja przeciwpancerna APFSDS) oraz pocisków programowalnych (PELE). Dzięki podwyższonej wytrzymałości lufy armata lepiej radzi sobie z odrzutem nowoczesnej, wysokociśnieniowej amunicji.

W skład uzbrojenie dodatkowego uzbrojenia wchodzi zdalnie sterowany moduł uzbrojenia (RCWS) z karabinem maszynowym kal. 7,62 mm lub 12,7 mm. oraz granatniki dymne umożliwiające osłonę w sytuacjach awaryjnych.

Szwecja, pozyskując Leopardy 2A8 będzie miała jedne z najnowocześniejszych sił pancerno-zmechanizowanych w całym NATO tworząc system oparty na współpracy dalej nowoczesnych Stridsvagn 122 (Strv 122) oraz szwedzkich bojowych wozów piechoty CV90 będących jednym z najchętniej wybieranych konstrukcji wśród państw północnoatalantyckiego.