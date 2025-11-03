Nowe myśliwce dla Rosjan. Odebrali szóstą partię Su-35S w 2025 r.

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2025-11-03 9:24

Rosyjska Zjednoczona Korporacja Lotnicza, wchodząca w skład państwowego koncernu Rostiech, 1 listopada br. przekazała Siłom Powietrzno-Kosmicznym Federacji Rosyjskiej szóstą partię myśliwców Su-35S w 2025 r., donosi TASS. Według biura prasowego Rostiechu maszyny przeszły testy naziemne oraz próby w locie realizowane przez producenta. Nie ujawniono jednak, ile nowych myśliwców otrzymali tym razem Rosjanie.

  • Rosja odebrała kolejną partię myśliwców Su-35S, kontynuując realizację planu zamówień obronnych.
  • Nie ujawniono dokładnej liczby dostarczonych maszyn, co utrudnia ocenę skali uzupełniania strat w rosyjskim lotnictwie.
  • Więcej szczegółów na temat możliwości Su-35S i kontekstu dostaw znajdziesz w artykule.

Rosjanie z nowymi myśliwcami Su-35S

„Korporacja Zjednoczonego Przemysłu Lotniczego, należąca do koncernu Rostiech, wyprodukowała i przekazała nowe samoloty Su-35S Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej w ramach planu zamówień obronnych. Maszyny przeznaczone dla Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej odleciały już na swoje bazy macierzyste” - przekazał Rostiech w komunikacie cytowanym przez TASS, rosyjską państwową agencję prasową. Najprawdopodobniej jest to szósta partia tych maszyn, która dotarła do rosyjskiej armii w 2025 r. Podobnie, jak i w przypadku wcześniejszych dostaw, tak i teraz Rosjanie nie ujawnili, ile maszyn faktycznie przekazano.

Nie wiadomo, czy mowa o znaczącej licznie, czy zaledwie o kilku myśliwcach, które na bieżąco uzupełnią braki powstające w rosyjskim lotnictwie wojskowym. Nie można zapominać, że od  początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. do rosyjskie siły powietrzne poniosły znaczące straty w samolotach Su-35S. Analitycy OSINT mówią o około ośmiu utraconych Su-35. Nie jest również jasne, do jakich jednostek trafiają nowe Su-35S.

Większa produkcja i zadowolenie pilotów?

W komunikacie TASS nie powinięto również słów pilotów Su-35S, którzy - według narracji Rosji - są wyjątkowo zadowoleni z dostaw nowoczesnych myśliwców. „Chciałbym wyrazić słowa wdzięczności przedstawicielom producenta oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w montażu i przygotowaniu samolotu, za ich profesjonalizm. Su-35S udowodnił, że jest niezawodną platformą lotniczą zdolną do wykonywania praktycznie każdego zadania stawianego przed lotnictwem operacyjno-taktycznym w ramach specjalnej operacji wojskowej” - miał powiedzieć jeden z nich.

Rostiech przypomniał też o zwiększaniu tempa produkcji zaawansowanych samolotów bojowych dla rosyjskich sił powietrznych. W praktyce nie wiadomo jednak, o jakich wzrostach mówią Rosjanie, ponieważ liczba faktycznie dostarczanych myśliwców Su-35 owiana jest tajemnicą. We wcześniejszych dostawach zazwyczaj było to nie więcej niż dwa samoloty. „Realizujemy niezwykle złożone zadanie zwiększenia produkcji wojskowej. W tym roku planujemy dostawy nowych partii samolotów operacyjno-taktycznych oraz transportowych” - podkreślił dyrektor generalny Zjednoczonej Korporacji Lotniczej, Wadim Badiecha

„Dotyczy to również Su-35S [red. zwiększanie tempa produkcji], jednego z najbardziej zaawansowanych myśliwców na świecie. Maszyny te mają na swoim koncie dużą liczbę zestrzeleń celów powietrznych przeciwnika. Samolot wyposażony jest w nowoczesną awionikę oraz uzbrojenie dalekiego zasięgu. Su-35S może skutecznie zdobywać przewagę w powietrzu i niszczyć cele naziemne oraz morskie, w dzień i w nocy, nawet w trudnych warunkach pogodowych” - informował Rostiech w komunikacie. 

Polecany artykuł:

Tajemnice Rostecu ujawnione. Wyciek dokumentów ujawnia plany sprzedaży Su-35, S…

Su-35S jednym z lepszych rosyjskich myśliwców, ale nie pozbawionym wad

Su-35S to zaawansowany, wielozadaniowy myśliwiec produkcji rosyjskiej, określany jako maszyna generacji 4++, stanowiący głęboką modernizację Su-27, który został yprodukowany przez Korporację Zjednoczonego Przemysłu Lotniczego w zakładach w Komsomolsku nad Amurem. Jest to jednomiejscowy, dwusilnikowy samolot o konstrukcji aerodynamicznej z układem kaczki i skrzydłami delta, co zapewnia doskonałą zwrotność dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania lotem i wektorowaniu ciągu. Samolot ma długość 21,9 m, rozpiętość skrzydeł 14,75 m, wysokość 5,9 m, a maksymalna masa startowa wynosi około 34 500 kg.

Napędzany jest dwoma silnikami Saturn AL-41F1S z wektorowaniem ciągu, każdy o ciągu maksymalnym 14 500 kg z dopalaniem, co pozwala osiągnąć prędkość 2,25 Mach (około 2400 km/h) na dużej wysokości i 1,1 Mach na poziomie morza. Zasięg wynosi około 3600 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa, a promień działania bojowego to około 1600 km, z pułapem operacyjnym do 18 000 m. Wektorowanie ciągu umożliwia wykonywanie złożonych manewrów, takich jak „Kobra Pugaczowa”, dając przewagę w walce manewrowej.

Polecany artykuł:

Rosja stawia na Su-57. Tych samolotów ma być coraz więcej

Wyposażony jest w radar Irbis-E z fazowanym układem anten, zdolny do wykrywania celów powietrznych na odległość do 400 km i śledzenia do 30 celów jednocześnie. Systemy optoelektroniczne, w tym OLS-35, pozwalają na wykrywanie celów w podczerwieni, a zaawansowana awionika obejmuje cyfrowy kokpit z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi i systemy walki elektronicznej. Su-35S może przenosić szeroki arsenał uzbrojenia na 12 węzłach podwieszeń, w tym pociski powietrze-powietrze R-77, R-73, K-77M o zasięgu do 400 km, pociski przeciwokrętowe, bomby kierowane KAB-500 i KAB-1500 oraz rakiety Kh-31 i Kh-59.

Samolot jest przystosowany do zwalczania celów powietrznych, lądowych i morskich w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, co czyni go wszechstronnym narzędziem w misjach zdobywania przewagi w powietrzu, atakowania celów naziemnych i morskich oraz prowadzenia rozpoznania. 

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROSJA
MYŚLIWCE
Su-35
ROSJANIE