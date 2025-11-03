Nowe myśliwce dla Rosjan. Odebrali szóstą partię Su-35S w 2025 r.

Rosja odebrała kolejną partię myśliwców Su-35S, kontynuując realizację planu zamówień obronnych.

Nie ujawniono dokładnej liczby dostarczonych maszyn, co utrudnia ocenę skali uzupełniania strat w rosyjskim lotnictwie.

Więcej szczegółów na temat możliwości Su-35S i kontekstu dostaw znajdziesz w artykule.

Rosjanie z nowymi myśliwcami Su-35S

„Korporacja Zjednoczonego Przemysłu Lotniczego, należąca do koncernu Rostiech, wyprodukowała i przekazała nowe samoloty Su-35S Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej w ramach planu zamówień obronnych. Maszyny przeznaczone dla Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej odleciały już na swoje bazy macierzyste” - przekazał Rostiech w komunikacie cytowanym przez TASS, rosyjską państwową agencję prasową. Najprawdopodobniej jest to szósta partia tych maszyn, która dotarła do rosyjskiej armii w 2025 r. Podobnie, jak i w przypadku wcześniejszych dostaw, tak i teraz Rosjanie nie ujawnili, ile maszyn faktycznie przekazano.

Nie wiadomo, czy mowa o znaczącej licznie, czy zaledwie o kilku myśliwcach, które na bieżąco uzupełnią braki powstające w rosyjskim lotnictwie wojskowym. Nie można zapominać, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. do rosyjskie siły powietrzne poniosły znaczące straty w samolotach Su-35S. Analitycy OSINT mówią o około ośmiu utraconych Su-35. Nie jest również jasne, do jakich jednostek trafiają nowe Su-35S.

Większa produkcja i zadowolenie pilotów?

W komunikacie TASS nie powinięto również słów pilotów Su-35S, którzy - według narracji Rosji - są wyjątkowo zadowoleni z dostaw nowoczesnych myśliwców. „Chciałbym wyrazić słowa wdzięczności przedstawicielom producenta oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w montażu i przygotowaniu samolotu, za ich profesjonalizm. Su-35S udowodnił, że jest niezawodną platformą lotniczą zdolną do wykonywania praktycznie każdego zadania stawianego przed lotnictwem operacyjno-taktycznym w ramach specjalnej operacji wojskowej” - miał powiedzieć jeden z nich.

Rostiech przypomniał też o zwiększaniu tempa produkcji zaawansowanych samolotów bojowych dla rosyjskich sił powietrznych. W praktyce nie wiadomo jednak, o jakich wzrostach mówią Rosjanie, ponieważ liczba faktycznie dostarczanych myśliwców Su-35 owiana jest tajemnicą. We wcześniejszych dostawach zazwyczaj było to nie więcej niż dwa samoloty. „Realizujemy niezwykle złożone zadanie zwiększenia produkcji wojskowej. W tym roku planujemy dostawy nowych partii samolotów operacyjno-taktycznych oraz transportowych” - podkreślił dyrektor generalny Zjednoczonej Korporacji Lotniczej, Wadim Badiecha

„Dotyczy to również Su-35S [red. zwiększanie tempa produkcji], jednego z najbardziej zaawansowanych myśliwców na świecie. Maszyny te mają na swoim koncie dużą liczbę zestrzeleń celów powietrznych przeciwnika. Samolot wyposażony jest w nowoczesną awionikę oraz uzbrojenie dalekiego zasięgu. Su-35S może skutecznie zdobywać przewagę w powietrzu i niszczyć cele naziemne oraz morskie, w dzień i w nocy, nawet w trudnych warunkach pogodowych” - informował Rostiech w komunikacie.

Su-35S jednym z lepszych rosyjskich myśliwców, ale nie pozbawionym wad

Su-35S to zaawansowany, wielozadaniowy myśliwiec produkcji rosyjskiej, określany jako maszyna generacji 4++, stanowiący głęboką modernizację Su-27, który został yprodukowany przez Korporację Zjednoczonego Przemysłu Lotniczego w zakładach w Komsomolsku nad Amurem. Jest to jednomiejscowy, dwusilnikowy samolot o konstrukcji aerodynamicznej z układem kaczki i skrzydłami delta, co zapewnia doskonałą zwrotność dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania lotem i wektorowaniu ciągu. Samolot ma długość 21,9 m, rozpiętość skrzydeł 14,75 m, wysokość 5,9 m, a maksymalna masa startowa wynosi około 34 500 kg.

Napędzany jest dwoma silnikami Saturn AL-41F1S z wektorowaniem ciągu, każdy o ciągu maksymalnym 14 500 kg z dopalaniem, co pozwala osiągnąć prędkość 2,25 Mach (około 2400 km/h) na dużej wysokości i 1,1 Mach na poziomie morza. Zasięg wynosi około 3600 km z dodatkowymi zbiornikami paliwa, a promień działania bojowego to około 1600 km, z pułapem operacyjnym do 18 000 m. Wektorowanie ciągu umożliwia wykonywanie złożonych manewrów, takich jak „Kobra Pugaczowa”, dając przewagę w walce manewrowej.

Wyposażony jest w radar Irbis-E z fazowanym układem anten, zdolny do wykrywania celów powietrznych na odległość do 400 km i śledzenia do 30 celów jednocześnie. Systemy optoelektroniczne, w tym OLS-35, pozwalają na wykrywanie celów w podczerwieni, a zaawansowana awionika obejmuje cyfrowy kokpit z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi i systemy walki elektronicznej. Su-35S może przenosić szeroki arsenał uzbrojenia na 12 węzłach podwieszeń, w tym pociski powietrze-powietrze R-77, R-73, K-77M o zasięgu do 400 km, pociski przeciwokrętowe, bomby kierowane KAB-500 i KAB-1500 oraz rakiety Kh-31 i Kh-59.

Samolot jest przystosowany do zwalczania celów powietrznych, lądowych i morskich w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, co czyni go wszechstronnym narzędziem w misjach zdobywania przewagi w powietrzu, atakowania celów naziemnych i morskich oraz prowadzenia rozpoznania.