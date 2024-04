Jak napisał portal, według naocznych świadków i doniesień telewizyjnych z Okinawa Television, amerykański samolot F-22 uległ awarii na pasie startowym. Zdjęcia, które zostały opublikowane przez obserwatorów, pokazują holowany samolot z najwyraźniej uszkodzonym podwoziem. W chwili obecnej nie ma jeszcze komunikatu bazy, co się stało. Według portalu wygląda na to, że podwozie zapadło się, gdy samolot był holowany z pasa startowego z wyłączonymi silnikami.

Jak przypomina The Aviationist w przeszłości dochodziło już do podobnych przypadków. W marcu 2022 roku w mediach pojawiło się zdjęcie z bazy sił powietrznych Eglin na Florydzie, gdzie zgłoszono awarię podwozia F-22. 15 marca 2021 roku F-22 Raptor przydzielony do 325 Skrzydła Myśliwskiego miał awarię podczas lotu, co prawda wylądował bezpiecznie, ale doznał zapadnięcia się podwozia na pasie startowym.

F-22 przybywa na Okinawe

Baza lotnicza Kadena w Japonii poinformowała 5 kwietnia, że do bazy 28 marca 2024 roku, przybyły dwie eskadry samolotów F-22 Raptor Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, obsługiwane przez 199. i 19. Dywizjon Myśliwski. Samoloty przybyłby zapewnić zdolność bazy do zapewniania zarówno gotowości jak i bezpieczeństwa po tym jak z bazy są systematycznie zabierane leciwe już samoloty F-15C/D. Teraz co jakiś czas rotacyjnie przybywają różne samoloty jak np. F-35 czy F-16 oraz F-22. W grudniu 2022 roku Departament Obrony ogłosił plan wycofania lub przeniesienia na emeryturę dwóch eskadr starzejących się F-15C/D stacjonujących w Kadena. W obecnej chwili cały czas nie ma decyzji, kiedy rotacja nie będzie potrzebna, a do bazy na stałe zostaną rozmieszczone jakieś samoloty. W zeszłym roku mówiło się, że jest szansa, że stare F-15C/D na stałe zastąpią zamówione nowe F-15EX. Jednak w mniejszej liczbie, czyli 36 sztuk. Wcześniej stacjonowało w bazie 48 - F-15C/D. Niektóre stare F-15C/D z Kadeny trafiły do ​​jednostek Gwardii Narodowej w Stanach Zjednoczonych lub na cmentarzysko Sił Powietrznych w bazie sił powietrznych Davis-Monthan w Arizonie.

Jednak niedawno zmniejszono zamówienie na F-15EX, więc trudno określić co będzie dalej. Na pewno USA nie chce, by baza została osłabiona, bo jest ważnym przyczółkiem USA. Okinawa, często nazywana „zwornikiem Pacyfiku”, ma strategiczne znaczenie ze względu na swoje centralne położenie. Położona około 1500 km od Tokio, Manili, Seulu i Hongkongu oraz 2200 km na zachód od Guam, wyspa jest kluczowym węzłem komunikacyjnym dla operacji wojskowych w regionie.

W Kadenie znajduje się ponad 100 samolotów według komunikatu bazy Kadena z 11 kwietnia w bazie znajdują się takie maszyny jak: F-15C, F-16C, F-22A, F-35A, MQ-9, HH- 60G/W, MC-130J, KC-135, P-8, RC-135 i E-3.

F-22 Raptor stacjonował już w Kadena, ostatnio w listopadzie 2022 roku. Co ciekawe, niedawno pojawiły się fotografie F-22 przenoszącego pod skrzydłami nowego typu ładunki podwieszane. Jest to zewnętrznie podwieszany zbiornik paliwa, który posiadają cechy stealth. Drugim ładunkiem podwieszanym jest zasobnik z czujnikami termowizyjnymi. Rozwiązanie to umożliwia skuteczniejsze i pasywne wykrywanie przeciwnika. Wszystko to ma zapewnić podniesienie zdolności F-22. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych eksploatują obecnie około 180 F-22A Raptor. Jednak powoli część jest wycofywana z powodu ich eksploatacji. Przewiduje się, że F-22 Raptor będą wycofywane od 2030 roku, jednak można przypuszczać, że zdolności tego samolotu będą jeszcze trochę dłużej wykorzystywane, zwłaszcza po modernizacji przed tym jak zostaną wyprodukowane jego następcy w ramach tworzonego programu NGAD (Next Generation Air Dominance) w liczbie 200 samolotów, które będą zarówno załogowe jak i bezzałogowe o osiągach jeszcze lepszych od F-22.

W ostatnim czasie coraz głośniej się mówi o zwiększonej produkcji chińskich samolotów J-20, które są odpowiedzą na F-22 i F-35. Dlatego Raptory jak i F-35 są konieczne w tym regionie do odstraszania przeciwnika. Według informacji medialnych Chiny miały odnotować zwiększoną produkcję J-20 wynoszącą 120 rocznie z 40–50 z sierpnia 2023 r. Dotychczas według dostępnych informacji zbudowano ich już ponad 200 egzemplarzy.

F-22 Raptor

F-22 Raptor – był opracowywany od końca lat zimnej wojny w odpowiedzi na zagrożenie ze strony nowoczesnych samolotów radzieckich. Dziewiczy lot samolotu miał miejsce 1997 roku, produkcja rozpoczęła się 2001 roku, a produkcja seryjna w 2005 roku po stadium początkowych testów i oceny konstrukcji. W 2009 roku decydowano o przerwaniu produkcji, pomimo że USAF zgłosiło zapotrzebowanie na 381 sztuk F-22. Środki przekierowano na realizację projektu F-35, który jest konstrukcyjnie zbliżony do F-22. Ostatni egzemplarz F-22 opuścił zakład Lockheed Martin w Marietta w Georgi w grudniu 2011 roku. Samoloty po raz pierwszy zostały użyte bojowo atakując cele ISIS w Syrii we wrześniu 2014 roku. A ostatnio głośno o samolocie było gdy zestrzelił w zeszłym roku chińskich balon nad USA, pokazując tym samym swoją skuteczność bojową.

Problemem F-22 było to, że był bardzo drogi, jedna sztuka kosztowała ponad 130 milionów dolarów, dlatego wyprodukowano zaledwie 187 maszyn. Dla porówna cena jednostkowa samolotu F-35A (wraz z silnikiem) wynosi 87,3 mln USD netto.

Mimo wszystko są to najbardziej cenione samoloty w amerykańskiej armii, które cały czas zapewniają przewagę USA ze względu na jego zdolności jak ograniczenie możliwości wykrycia, czyli stealth przez nieprzyjacielskie radary i inne czujniki. Samolot także posiada zdolność lotu z prędkością naddźwiękowa bez użycia dopalaczy oraz najnowocześniejsze wyposażenie elektroniczne.

Masa startowa samolotu to 37 875 kg. Wymiary to: 18,92 m długości, rozpiętość skrzydeł to 13,56 m, a wysokość to 5,08 m. Napęd stanowią dwa silniki dwuprzepływowe Pratt and Whitney F119-PW-100 o ciągu 156 kN każdy. Prędkość maksymalna to 2,25 Ma. Zasięg 2900 km. Pułap 19 800 m. Uzbrojenie to 6 lufowe działko M61A2 Vulcan kal. 20 mm, do 8 pocisków rakietowych powietrzne-powietrze w trzech wewnętrznych komorach lub zestawach kierowanych pocisków powietrzne-ziemia.