Ruszy produkcja materiałów wybuchowych w Polsce. To efekt współpracy ARP i Nitroerg

"Połączenie zasobów, wiedzy i doświadczenia specjalistów ARP i Nitroerg umożliwi szybkie zwiększenie możliwości produkcyjnych materiałów wybuchowych na polski rynek cywilny. Dzięki temu zapotrzebowanie polskich kopalni czy firm budowlanych będzie pokrywane z własnej produkcji” – ocenił obecny podczas podpisania listu intencyjnego wiceminister aktywów państwowych, Robert Kropiwnicki.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) poinformowała, że zamierza współpracować z należącą do Grupy KGMH spółką Nitroerg w rozwoju na terenie Polski możliwości produkcji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych: pentrytu i heksogenu. List intencyjny stanowi podstawę dla dalszych działań, w tym zawarcia kolejnych umów szczegółowych. Prezes ARP Michał Dąbrowski podkreślił, że współpraca - "Umożliwi wsparcie zaawansowanymi technologiami cywilnego sektora w obszarze górnictwa czy budownictwa. W szczególnych przypadkach produkty będą mogły być dostarczane do sektora obronnego"

Prezes spółki @nitroerg Marek Mrówczyński mówi o produkcji materiałów wybuchowych podwójnego zastosowania w związku z podpisaniem listu intencyjnego w tej sprawie z @AgencjaRozwoju. Prace rozpoczną się w 2025 roku. pic.twitter.com/igRoHZblvU— PortalObronny (@PortalObronny) November 26, 2024

Nitrogen dostarcza obecnie materiały wybuchowe na rynek cywilny, przede wszystkim do górnictwa. Stosowany w produkcji pentryt jest zmuszona sprowadzać z zagranicy. Głównie ze Szwajcarii i Czech. Jednak spółka prowadzi już prace analityczno rozwojowe , które mają pozwolić na rozpoczęcie procesów inwestycyjnych w 2025 roku i doprowadzić do uruchomienia produkcji w drugim kwartale 2028 roku. Szacowana wartość inwestycji to ok. 250 mln zł. Spółki liczą na możliwość skorzystania ze środków unijnych, przeznaczonych na rozwój przemysłu zbrojeniowego i podwójnego zastosowania, ale biorą te pod uwagę inne źódła finansowania.

Pentryt ma być w pierwszej kolejności produkowany na potrzeby własne Nitroerg, a w przypadku nadzwyczajnych okoliczności mógłby stanowić wsparcie w produkcji zbrojeniowej. Jak wyjaśnia prezes Mrówczyński - „Zakładamy miks produkcji na poziomie 350 ton pentrytu i 450 ton heksogenu rocznie, gdy obecnie sami zużywamy do naszych produktów około 300-350 pentrytu.”

Wynika to z możliwości projektowanej linii produkcyjnej, która będzie w stanie wytworzyć do 800 ton materiałów rocznie, w procesie prowadzonym naprzemiennie, a nie równolegle. W tej sytuacji cała produkcja heksagonu przeznaczona jest na sprzedaż. Niekoniecznie do przemysłu zbrojeniowego, ale z tej strony sygnalizowany jest największy popyt.

Uruchomienie produkcji w Polsce takich środków wybuchowych jak heksagon (RDX) i pentryt, jest jednym z istotnych kroków w stronę zwiększenia bezpieczeństwa produkcji zbrojeniowej. Obecna sytuacja międzynarodowa wskazuje na potrzebę zabezpieczenia dostaw dla krajowego przemysłu.