Moździerze samobieżne Rak, na podwoziu KTO Rosomak, są regularnie dostarczane przez HSW do kolejnych jednostek, na mocy kontraktów podpisywanych od roku 2016. Jeśli chodzi o 12. Brygadę Zmechanizowaną im. Józefa Hallera, to pierwsze Raki trafiły do 1. Batalionu w 2017 roku. 3. Batalion otrzymał swój kompanijny moduł ogniowy w 2019 roku a 2. Batalion w roku 2021. Obecnie sprzęt trafił do 4. Batalionu tej brygady. W pododdziałach wsparcia samobieżne moździerze Rak kalibru 120 mm zastąpił moździerze ciągnione M-98 kalibru 98 mm.

Raki w komplecie! Kolejna umowa nadzorowana przez Agencję Uzbrojenia pomyślnie zrealizowana. 12 Brygada Zmechanizowana odebrała kompanijny moduł ogniowy moździerzy samobieżnych RAK.

Na kompanijny moduł ogniowy składa się osiem moździerzy, a także cztery artyleryjskie wozy dowodzenia. Samobieżny moździerz 120 mm Rak został zbudowany na podwoziu KTO Rosomak i jest przeznaczony do bezpośredniego wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu. Może razić np. punkty obronne czy fortyfikacje, stanowiska dowodzenia i obserwacyjne, ale również pojazdy na dystansie do 12 km. W ciągu minuty Rak może wystrzelić maksymalnie 10 pocisków, dzięki automatycznemu ładowaniu i cyfrowemu systemowi kierowania ogniem Topaz.