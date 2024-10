Prezydent Andrzej Duda w zakładach zbrojeniowych. Produkowane są w nich m.in. czołgi K2

Prezydent Andrzej Duda w zakładach Hyundai Rotem

W zakładach Hyundai Rotem w Changwon, niedaleko Busan prezydent obejrzał pokazy czołgów i występ zespołu wykonującego tradycyjną muzykę koreańską.

Hyundai Rotem produkuje m.in. czołgi K2 kupowane przez Polskę. W 2022 r., za poprzedniego rządu, została podpisana umowa na dostawę 180 czołgów, które są sukcesywnie dostarczane do Polski. Obecne kierownictwo MON negocjuje kolejną umowę, która zakłada dostawę kolejnych 180 czołgów K2, w tym w wersji spolonizowanej.

Wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda w zakładach Hyundai Rotem, które odpowiedzialne są za dostarczanie polskiej armii czołgów K2. pic.twitter.com/BYOhtyc6sx— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 25, 2024

W piątek (25 października) prezes Hyundai Rotem Lee Yong-bae zapewnił, że firma dopełnia wszelkich starań, by na bieżąco realizować dostawy K2 z pierwszej umowy do Polski. W czwartek prezydent Republiki Korei Yoon Suk-jeol wyraził nadzieję, że drugi kontrakt na dostawę do Polski czołgów K2 zostanie podpisany jeszcze w tym roku.

Prezydent Duda odwiedził także fabrykę Hanwha Aerospace

Duda gościł też w fabryce Hanwha Aerospace, producenta przekazywanych do Polski armatohaubic K9 i wyrzutni rakiet Chunmoo opartych na pojazdach Jelcz. Firma pokazała polskiej delegacji z prezydentem na czele produkowany przez siebie sprzęt wojskowy i oprowadziła po linii produkcyjnej. Wiceprezes Hanwha Aerospace Kim Dong-kwan podkreślił, że jego firmie zależy na zacieśnianiu relacji z Polską.

Zakłady Hanwha Aerospace, gdzie powstają armatohaubice K9 oraz wyrzutnie rakiet Chunmoo. pic.twitter.com/XNncpB3i86— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 25, 2024

To ostatni punkt trwającej od wtorku wizyty prezydenta i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy w Korei Płd. W jej trakcie Duda spotkał się m.in. z prezydentem Republiki Korei Jun Suk–jeolem, premierem Han Duck–soo i przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Woo Won–shikiem. W delegacji wzięli też udział szef BBN Jacek Siewiera i szef Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak.

