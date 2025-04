Prezes PGZ poszukiwany. Opublikowano wymagania na stanowisko prezesa

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ S.A.) ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu. Decyzja ta zapadła po rezygnacji Krzysztofa Trofiniaka, który piastował to stanowisko do 2 kwietnia. Tymczasowo obowiązki prezesa pełni Arkadiusz Bąk. Kandydaci muszą spełnić szereg wymagań, m.in. posiadać 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz wiedzę o działalności spółki. Termin składania zgłoszeń upływa 17 kwietnia do godz. 16.00.

i Autor: PGZ / Facebook Polska Grupa Zbrojeniowa