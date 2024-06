Polska rakieta kosmiczna będzie testowana w Norwegii. To kolejny etap przygotowujący do lotów w warunkach kosmicznych

Jak mówi dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, którego cytat został przywołany w komunikacie: „W Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa opracowanych zostało wiele przełomowych rozwiązań i technologii kosmicznych. Bez wątpienia należy do nich system składający się na rakietę ILR-33 BURSZTYN 2K, będący flagowym projektem naszego Centrum Technologii Kosmicznych. Wiele zastosowanych w nim elementów może z sukcesem zostać wykorzystanych w innych systemach rakietowych”.

Rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K porusza się z prędkością blisko 1,4 km/s i ma między innymi służyć do realizacji testów technologii dla przemysłu kosmicznego i badań naukowych. Użyte w niej rozwiązania są pionierskie.

„BURSZTYN jest pierwszą na świecie rakietą, w której jako utleniacz zastosowany został nadtlenek wodoru o stężeniu 98%, czyli jeden z najbardziej ekologicznych materiałów pędnych. Tym projektem oraz zastosowanymi w nim technologiami chcemy udowodnić światu, że elementy zrównoważonego, ekologicznego transportu są możliwe w przestrzeni kosmicznej” – dodaje dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K jest wyposażona w innowacyjny hybrydowy silnik rakietowy oraz silniki na stały materiał pędny, jak również szereg nowoczesnych technologii, które mogą być zastosowane w innych systemach rakietowych. Należą do nich między innymi modułowy komputer pokładowy OBC-K1, pironaboje EGG1U, zawory pirotechniczne oraz mobilna autonomiczna wyrzutnia WR-2. Wszystkie prace projektowe zrealizowano w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Obecnie projekt znajduje się w przełomowym momencie – prowadzone są prace, by rakieta odbyła lot w konfiguracji, która docelowo może pozwolić na wynoszenie małych ładunków na pułap kosmosu.

„Testy poligonowe opracowanej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K mają szczególne znaczenie dla rozwoju technologii rakietowych w Polsce. Polska Agencja Kosmiczna wspiera działania instytutu w tym zakresie. Kompetencje i doświadczenie polskich inżynierów w projektowaniu rakiet stanowią obecnie punkt wyjścia pozwalający nie tylko na udział w programach rozwoju dużych rakiet kosmicznych, ale także na zaangażowanie w realizację projektów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP” – mówi dr Michał Wierciński, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Już dziś rozwiązania opracowane w ramach programu BURSZTYN pozwoliły na zaangażowanie polskich konsorcjów w szereg międzynarodowych projektów rakietowych Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiego Funduszu Obronnego.

i Autor: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa Wyrzutnia WR-2

„System składający się na rakietę ILR-33 BURSZTYN 2K ma szczególne znaczenie dla rozwoju technologii rakietowych w Polsce. Planowane testy rakiety w warunkach kosmicznych to ważny element budowy polskich kompetencji inżynieryjnych oraz rozwoju polskich technologii rakiet kosmicznych. Szczególnie, że ILR-33 BURSZTYN 2K stanowi również punkt wyjścia do rozwoju zaawansowanych technologii dużych rakiet kosmicznych, które na tę chwilę dostępne są jedynie w kilku krajach w Europie” – mówi dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Dlaczego testy przygotowujące rakietę do lotu w warunkach kosmicznych są prowadzone poza Polską?

Po zakończonych sukcesem czterech kampaniach testowych w Polsce, w lipcu br. odbędzie się kolejny etap testów przygotowujących rakietę ILR-33 BURSZTYN 2K do osiągnięcia linii kosmosu. Polska technologia będzie testowana w Norwegii, gdzie znajduje się centrum kosmiczne przeznaczone dla kosmicznych środków wynoszenia.

„Zagraniczny charakter prac badawczych wynika z faktu, że planowany test dotyczy misji, w której dopuszczalna strefa upadku stopni i systemów rakiety jest duża i z przyczyn bezpieczeństwa testy realizujemy poza Polską. To również kolejny test naszej współpracy z partnerami zagranicznymi. Jest on niezwykle ważny, ponieważ obecnie duża część prac B+R dotycząca technologii rakiet nośnych w Europie jest realizowana w układzie międzynarodowym” – mówi dr inż. Adam Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Zespół odpowiadający za rozwój konstrukcji zakwalifikował do lotu wszystkie podsystemy rakiety, jak i wyposażenia naziemnego. Pełna weryfikacja systemów może odbyć się jedynie w drodze testów lotnych.

„Jesteśmy pełni optymizmu przed kolejnymi testami systemu BURSZTYN. Już dziś wiadomo, że rakieta będzie wykorzystywana w latach 2025-2027 przez polską firmę Thorium Space. Odbędzie się to w ramach projektu NCBiR pt. "Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych - FAZA II", którego celem jest rozwój nowych produktów technologicznych firmy dla sektora kosmicznego” – podsumowuje dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K stanowi interesującą platformę technologiczną, z której mogą być prowadzone testy komponentów i podsystemów w locie. Może być stosowana do realizacji badań atmosfery i wynoszenia eksperymentów naukowych. Tym samym można prowadzić zaawansowane programy dla przemysłu, nauki, jak i programy edukacyjne. Zainicjowanie takiego programu w polskich realiach ułatwi dostęp krajowym podmiotom do przestrzeni kosmicznej i pozwoli na zwiększenie poziomu gotowości technologicznej wynoszonych polskich urządzeń. To ważny krok w historii prac badawczych prowadzonych przez inżynierów Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i szansa dla całego polskiego sektora kosmicznego.

Źródło: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa