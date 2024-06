Z zakładów w Saint Louis zmodernizowany Super Hornet wyjechał miesiąc przed czasem, a z zakładów San Antonio dwa miesiące przed wyznaczonym terminem. „Te pierwsze dostawy odrzutowców Block III SLM to kamień milowy w naszych nieustających wysiłkach mających na celu zapewnienie wydajności, niezawodności, dostępności i łatwości konserwacji samolotu Super Hornet” – powiedział kapitan Michael Burks, dyrektor Biura Programów F/A-18 i EA -18G.

Modernizacja ogromnej floty samolotów F/A-18 Super Hornet, stanowiących dziś trzon zdolności bojowych lotnictwa US Navy, jest kluczowe dla podtrzymania zdolności operacyjnych i przewagi technologicznej amerykańskich sił zbrojnych. Dlatego w marcu podpisano kolejną umowę pomiędzy US Navy i koncernem Boeing, aby uruchomić trzecie centrum modernizujące samoloty do standardu Super Hornet Block III SLM.

Główny cel programu, to wydłużenie żywotności płatowców o kolejnych 4000 godzin lotu, dzięki wzmocnieniu struktury i jej unowocześnieniu. Jednocześnie są one podnoszone do standardu Block III, czyli identycznego, jak fabrycznie nowe samoloty dostarczane dziś przez koncern Boeing. Pierwszy samolot w tej wersji opuścił zakłady w grudniu 2020 roku.

Zmiany wprowadzone w maszynach Super Hornet Block III umożliwiają m. in. odbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji taktycznych oraz odbierania koordynat celu od samolotów F-35, EA-18G Growler i E-2D Hawkeye w czasie rzeczywistym i w sposób obniżający ryzyko wykrycia. Zastosowano nowe systemy łączności satelitarnej i bezpośredniej.

i Autor: US Navy

W zakresie środków wykrywania i identyfikacji celów jest wyposażony w zmodernizowany radar AN/APG-79 z anteną AESA, co zwiększa zarówno zasięg jak i precyzję wykrywania. Pod kadłubem przewidziano podwieszanie zasobnika IRST (InfraRed Search and Track) typu AN/ASG-34, który testowano na standardowym F/A-18F już w 2016 roku. Umożliwia on nie tylko optoelektroniczne, czyli pasywne, a przez to niewykrywalne, namierzanie i identyfikację celów. Pozwala również na wskazywanie w ten sposób celów dla pocisków kierowanych powietrze-powietrze.

Jednak najbardziej spektakularne zmiany widać jednak w kabinie, gdzie zamiast stosowanych w starszych maszynach wielu małych wyświetlaczy wielofunkcyjnych, Super Hornet Block III otrzymał pojedynczy, panoramiczny ekran dotykowy o wymiarach 48,3cm x 25,4cm. Rozwiązanie to zapożyczono z programu F-15EX i pozwala nie tylko na wygodniejsze wyświetlanie danych, ale też dowolną konfigurację w ramach tej ogromnej przestrzeni, która odpowiada ekranowi 54 calowego telewizora.