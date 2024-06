Wodowanie i chrzest przyszłego ORP Jaskółka [ZDJĘCIA]

W trakcie ceremonii Matka chrzestna jednostki Pani Małgorzata Zdonek, żona byłego dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirała Krzysztofa Zdonka, wypowiedziała słowa chrztu: "Płyń po morzach i oceanach świata, sław imię polskiego stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Jaskółka", po czym nastąpiło symboliczne uderzenie butelki szampana o burtę i wodowanie okrętu. Od tego dnia rozpocznie się etap wyposażania jednostki, montaż uzbrojenia, urządzeń i systemów okrętowych.

Zgodnie z przeznaczeniem niszczyciele min typu KORMORAN II służą do poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

Okręt jest budowany przez konsorcjum, którego liderem jest Remontowa Shipbuilding SA. W skład konsorcjum wchodzą także: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni oraz PGZ Stocznia Wojenna.

Razem z prototypowym okrętem serii ORP Kormoran (601) oraz seryjnymi jednostkami ORP Albatros (602) i ORP Mewa (603), służącymi już w gdyńskim 13 Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu KORMORAN II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Pozyskanie pierwszej, prototypowej, jednostki 258/1 nastąpiło w efekcie realizacji pracy rozwojowej. Uroczyste podniesienie bandery na ORP Kormoran miało miejsce 28 listopada 2017 r. Kontrakt na budowę dwóch seryjnych jednostek projektu 258, ORP Albatros i ORP Mewa, podpisano pod koniec grudnia 2017 r. Drugi z serii – ORP Albatros – został zwodowany w październiku 2019 r., natomiast w listopadzie 2022 roku miało miejsce uroczyste podniesienie bandery. Trzecia jednostka – ORP Mewa – została zwodowana w grudniu 2020 r., a do uroczystego podniesienia bandery doszło w lutym 2023 roku.

Budowę ORP Jaskółka uroczyście rozpoczęto 28 marca 2023 roku tzw. paleniem blach, a etap prefabrykacji wstępnej kadłuba zakończono uroczystym położeniem stępki w dniu 25 lipca 2023 roku. Kolejny, piąty okręt z serii - przyszły ORP Rybitwa - jest również w procesie budowy, którą rozpoczęto paleniem blach 19 stycznia br., natomiast stępkę położono 20 marca br. i od tego dnia trwa proces montażu poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość.

ORP Jaskółka (nr burt. 604) będzie czwartym okrętem w historii noszącym tę nazwę. W historii polskiej Marynarki Wojennej były już trzy okręty o tej nazwie. Pierwszy ORP JASKÓŁKA był poniemieckim trałowcem redowym typu FM z okresu międzywojennego, który służył w latach 1921-1931. Drugi ORP JASKÓŁKA był pierwszym z serii sześciu polskich trałowców redowych typu JASKÓŁKA. Były to pierwsze i zarazem jedyne w okresie II Rzeczypospolitej okręty całkowicie zaprojektowane i zbudowane w kraju. Okręt służył w Marynarce Wojennej RP od 1935 do 1939 roku. Jako trzeci nazwę ORP JASKÓŁKA nosił jeden z poradzieckich trałowców projektu 253Ł, który służył pod biało-czerwoną banderą w latach 1946-1950. Nazwy nowych jednostek pływających – ORP Jaskółka, Rybitwa i Czajka – będą odnosiły się do pierwszych okrętów, które w latach 30-ych XX wieku tworzyły dywizjon minowców i zapisały chlubną kartę podczas walk w obronie polskiego wybrzeża w 1939 roku. Co istotne, były pierwszymi okrętami zaprojektowanymi przez polskich inżynierów i zwodowanymi w polskiej stoczni, zapoczątkowując historię współczesnego budownictwa okrętowego w Polsce.