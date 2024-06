Strzelnice dla specjalsów. Agencja Uzbrojenia podpisała umowę

28 czerwca Agencja Uzbrojenia poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Klimawent na dostawę do końca przyszłego roku modułowych strzelnic taktycznych MoST-10 i MoST-SH (shooting house) za kwotę ok. 47 mln zł wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Agencji Uzbrojenia: „Pozyskiwane strzelnice umożliwiają sprawną konfigurację wnętrza dla różnych scenariuszy ćwiczeń dynamicznych i taktycznych z wykorzystaniem m.in. transporterów tarcz, oświetlenia taktycznego i efektów dźwiękowych a także mobilnych ścian kulochwytowych”.

Modułowe strzelnice taktyczne MoST są zamkniętymi obiektami, przeznaczonymi do prowadzenia rozmaitych treningów strzeleckich. Strzelnice są zbudowane ze stalowych modułów. MoST-10 to obiekt o szerokości wewnętrznej 10 m, wysokości wewnętrznej 2,9 m oraz długościach osi strzelań 25 m, 50 m, 100 m i 200 m. Modułowa budowa strzelnic pozwala na zmianę standardowych długości dla każdej wielkości przez zwiększenie lub zmniejszenie liczby modułów, stosownie do życzenia nabywcy. Strzelnicę można również zdemontować i ponownie zmontować w innej lokalizacji w dowolnym momencie eksploatacji.