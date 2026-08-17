Polska i Turcja zacieśniają współpracę zbrojeniową. PGZ i MKE o amunicji, obronie przeciwlotniczej i surowcach

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-08-17 15:30

Ostatnie spotkanie w Warszawie między Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) a tureckim gigantem przemysłu obronnego MKE zwiastuje pogłębienie współpracy obronnej między oboma krajami. Rozmowy, w których uczestniczyli prezes Adam Leszkiewicz oraz dyrektor generalny İlhami Keleş, koncentrowały się na strategicznych obszarach, takich jak programy amunicyjne, obrona przeciwlotnicza oraz zabezpieczenie kluczowych surowców. Jak podkreślono we wpisie na platformie X: "Spotkanie służyło nakreśleniu perspektywy rozwoju polsko-tureckiego partnerstwa w sektorze obronnym oraz wymianie doświadczeń w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa Polski, regionu i wzmacniania potencjału obronnego państw sojuszniczych".

Mężczyźni w garniturach wymieniają uścisk dłoni w biurze. O współpracy PGZ i MKE przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: PGZ/ Materiały prasowe W siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa Adama Leszkiewicza oraz przedstawicieli PGZ z zarządem MKE – jednego z kluczowych podmiotów tureckiego przemysłu obronnego.

W siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie 17 sierpnia doszło do kluczowego spotkania zarządów PGZ, na czele z prezesem Adamem Leszkiewiczem, oraz MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi), jednego z filarów tureckiego przemysłu obronnego, reprezentowanego przez dyrektora generalnego İlhami Keleşa. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, jest to kontynuacja dialogu zapoczątkowanego w lipcu 2026 roku w Turcji.

Kluczowe obszary partnerstwa. Co było na stole?

Delegacje skupiły się na trzech newralgicznych z punktu widzenia nowoczesnego pola walki obszarach. Każdy z nich stanowi odpowiedź na wyzwania zidentyfikowane nie tylko w ramach modernizacji polskiej armii, ale również na podstawie wniosków płynących z konfliktu w Ukrainie. Jak napisano w komunikacie, rozmowy koncentrowały się przede wszystkim na programach amunicyjnych, obronie przeciwlotniczej oraz zabezpieczeniu dostępności kluczowych surowców dla produkcji specjalnej.

Jak napisano na sam koniec:

"Spotkanie służyło nakreśleniu perspektywy rozwoju polsko-tureckiego partnerstwa w sektorze obronnym oraz wymianie doświadczeń w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa Polski, regionu i wzmacniania potencjału obronnego państw sojuszniczych. Budujemy trwałe relacje oparte na zaufaniu, wspólnych celach i długofalowej współpracy przemysłowe".

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