Polska i Turcja zacieśniają współpracę zbrojeniową. PGZ i MKE o amunicji, obronie przeciwlotniczej i surowcach

W siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie 17 sierpnia doszło do kluczowego spotkania zarządów PGZ, na czele z prezesem Adamem Leszkiewiczem, oraz MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi), jednego z filarów tureckiego przemysłu obronnego, reprezentowanego przez dyrektora generalnego İlhami Keleşa. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, jest to kontynuacja dialogu zapoczątkowanego w lipcu 2026 roku w Turcji.

🎯 Amunicja, obrona przeciwlotnicza, surowce. Rozmowy PGZ z @MKEgovtr w Warszawie. 🇵🇱🤝🇹🇷 W siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa @AdamLeszkiewicz oraz przedstawicieli PGZ z zarządem MKE – jednego z kluczowych podmiotów tureckiego… pic.twitter.com/BQVP9QQrqA— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) August 17, 2026

Kluczowe obszary partnerstwa. Co było na stole?

Delegacje skupiły się na trzech newralgicznych z punktu widzenia nowoczesnego pola walki obszarach. Każdy z nich stanowi odpowiedź na wyzwania zidentyfikowane nie tylko w ramach modernizacji polskiej armii, ale również na podstawie wniosków płynących z konfliktu w Ukrainie. Jak napisano w komunikacie, rozmowy koncentrowały się przede wszystkim na programach amunicyjnych, obronie przeciwlotniczej oraz zabezpieczeniu dostępności kluczowych surowców dla produkcji specjalnej.

Jak napisano na sam koniec:

"Spotkanie służyło nakreśleniu perspektywy rozwoju polsko-tureckiego partnerstwa w sektorze obronnym oraz wymianie doświadczeń w obszarach istotnych dla bezpieczeństwa Polski, regionu i wzmacniania potencjału obronnego państw sojuszniczych. Budujemy trwałe relacje oparte na zaufaniu, wspólnych celach i długofalowej współpracy przemysłowe".