Piorun wchodzi na morza. Historyczna umowa Mesko i Naval Group

Spis treści Co oznacza integracja Pioruna z Rampart?

Umowa, zawarta 19 czerwca 2026 roku, przewiduje przeprowadzenie pokazów możliwości pocisku Piorun firmy MESKO na platformie morskiej Rampart produkcji Naval Group podczas przyszłych ćwiczeń morskich. Jest to pierwszy etap strategicznej współpracy między trzema podmiotami: Naval Group, Mesko i Telesystemem. Jak podkreśla Marcin Ożóg, członek zarządu Mesko S.A., porozumienie to ma ogromne znaczenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.

„Zawarcie umowy z Naval Group, kluczowym graczem na międzynarodowej arenie producentów uzbrojenia, jest ogromnym krokiem milowym dla Mesko. Warto podkreślić, że jest to pierwszy etap naszej współpracy, która zmierza w kierunku pełnej integracji, przeprowadzenia prób bojowych a następnie kwalifikacji naszych wyrobów z wyrzutnią MPLS a tym samym oferowania polskiego rozwiązania na rynek rodzimy i rynki eksportowe. Zaproszenie do współpracy skierowane do Mesko przez Naval Group świadczy o ogromnym szacunku i uznaniu dorobku produkcyjnego marki” – powiedział Ożóg.

Co oznacza integracja Pioruna z Rampart?

Wspomniana umowa jest wstępem do procesu integracji pocisku Piorun z systemem wyrzutni RAMPART. Dalsze etapy obejmować będą przeprowadzenie prób bojowych oraz kwalifikację polskiego rozwiązania do użytku. Celem jest nie tylko wzmocnienie pozycji Mesko na rynku krajowym, ale także otwarcie drzwi do rynków eksportowych. Potencjał Pioruna w połączeniu z platformą Naval Group może stworzyć kompleksowy system przeciwrakietowy i antydronowy, odpowiadający na współczesne zagrożenia i zwiększający bezpieczeństwo morskie.