PGZ zacieśnia więzi z Wielką Brytanią. "Silne partnerstwo dla bezpieczeństwa"

Spotkanie 20 marca w PGZ było doskonałą okazją do pogłębienia dialogu na temat wyzwań i możliwości, jakie stoją przed sektorem obronnym obu krajów. Rozmowy z ambasador Melindą Simmons objęły szeroki zakres tematów, od aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, po konkretne projekty, które mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału obronnego zarówno Polski, jak i całej Europy.

Wielka Brytania od dawna jest uznawana za jednego z najważniejszych partnerów Polski w obszarze bezpieczeństwa i współpracy przemysłowej. Jak zaznaczono w komunikacie na Facebooku:

"Relacje z brytyjskimi firmami sektora obronnego, w tym takimi podmiotami jak BAE Systems, pokazują znaczenie dialogu, wymiany doświadczeń oraz poszukiwania wspólnych kierunków rozwoju nowoczesnych zdolności obronnych. PGZ konsekwentnie rozwija relacje z partnerami zagranicznymi na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa Polski i całego regionu".

Fundamenty partnerstwa: Kluczowe programy modernizacyjne Wojska Polskiego

Współpraca między PGZ a brytyjskim przemysłem obronnym opiera się na solidnych fundamentach i konkretnych, wielomiliardowych projektach, które realnie przekładają się na wzrost zdolności obronnych Polski. Jednym z filarów polsko-brytyjskiej kooperacji jest program budowy systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu „Narew”. W ramach umowy, zawartej pomiędzy konsorcjum PGZ-Narew a brytyjską firmą MBDA UK, Polska pozyska technologię i zdolności do produkcji ponad 1000 rakiet CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missile – Extended Range) oraz ponad 100 wyrzutni iLauncher.

To największy kontrakt eksportowy w historii relacji obu państw, którego wartość przekracza 4 miliardy funtów. Projekt zakłada szeroki transfer technologii i wiedzy, co pozwoli na uruchomienie produkcji kluczowych komponentów systemu w polskich zakładach zbrojeniowych.

Równie strategiczne znaczenie ma program „Miecznik”, w ramach którego w polskich stoczniach powstaną trzy nowoczesne fregaty wielozadaniowe dla Marynarki Wojennej RP. Okręty te budowane są w oparciu o brytyjski projekt Arrowhead 140 (AH140), dostarczony przez koncern Babcock.

Współpraca z Babcock International Group to nie tylko licencja na projekt, ale również szeroko zakrojony transfer technologii i wsparcie w modernizacji polskiego przemysłu stoczniowego. Brytyjscy inżynierowie ściśle współpracują z polskimi specjalistami z PGZ Stoczni Wojennej i Remontowa Shipbuilding. Fregaty „Miecznik” będą jednymi z najnowocześniejszych jednostek w swojej klasie na Bałtyku.

Trzecim filarem polsko-brytyjskiego partnerstwa jest zacieśniająca się współpraca z BAE Systems, jednym z największych koncernów zbrojeniowych na świecie. Kluczowym jej elementem jest podpisana we wrześniu 2025 roku umowa na transfer technologii produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Dzięki niej polskie zakłady zbrojeniowe, takie jak Dezamet, zyskają zdolności do masowej produkcji nowoczesnych pocisków, kluczowych dla artylerii polowej. Niedawno, w lutym 2026 roku, obie firmy podpisały kolejne porozumienie, rozszerzające współpracę na nowe obszary. Wśród nich wymieniono systemy lądowe, technologie antydronowe i autonomiczne oraz wspólne działania na rynkach eksportowych. To wyraźny sygnał, że obie strony widzą potencjał do długofalowej, strategicznej relacji, która wykracza poza pojedyncze kontrakty.