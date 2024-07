Nowy prezes zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1. Wybrano także nowych członków zarządu

Nowym prezesem WZL Nr 1 został dr inż. Jacek A. Goszczyński, który jest związany z branżą lotniczą zarówno naukowo jak i zawodowo. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej ze specjalnością Mechanika Stosowana.

Od roku 1989 pracował w Instytucie Lotnictwa przy projekcie Iryda, związanym z opracowaniem następcy rodzimego samolotu szkolno-treningowego TS-11 Iskra. Do 2002r. jako adiunkt kierował Zespołem Mechaniki i Dynamiki Lotu współpracując m.in. z ITWL, Akademią Marynarki Wojennej oraz innymi ośrodkami naukowo-produkcyjnymi, wspierając ich działalność w realizacji nowych projektów.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań. Pracując w spółce Nafta Polska S.A. współtworzył koncepcję integracji grupy przemysłowej Wielkiej Syntezy Chemicznej, czego efektem było powołanie Grupy Azoty S.A. Jako Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w roku 2009 uczestniczył m.in. w przygotowaniach do utworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. W roku 2012 jako Wiceprezes Towarowej Giełdy Energii S.A. odpowiadał za wprowadzenie gazu ziemnego do obrotu giełdowego.

Do roku 2018 był doradcą w sektorze bankowym i energetycznym, a następnie, do roku 2021 był kierownikiem zarządzającym projektu badawczego NCBiR, realizowanego we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w strukturach FUD S.A. Od 2021 jako Dyrektor Działu Technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawa Sp. z o. o. przygotowywał przedsiębiorstwo do wdrożenia w Warszawie pojazdów zeroemisyjnych służących do odbioru odpadów.

W skład zarządu spółki WZL Nr 1 weszło także dwóch członków zarządu: Cezary Ciarciński, który pokieruje pionem Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju, a także Tomasz Prządka, odpowiedzialny za pracę oddziału spółki w Dęblinie.

Cezary Ciarciński, Członek Zarządu do spraw Sprzedaży Marketingu i Rozwoju, jest absolwentem The Open University w Londynie oraz studentem studiów podyplomowych MBA na tej samej uczelni. Ukończył także szkolenie NATO Defense Procurement Management Course w zakresie zarządzania zamówieniami publicznymi w sektorze zbrojeniowym w ramach zamówień Państw Członkowskich NATO. Związany z branżą lotniczą od roku 2005. W latach 2006-2008 był Członkiem Zarządu ds. handlowych w Liniach Lotniczych Centralwings (grupa LOT), następnie pracował w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. W roku 2009 był Menedżerem ds. sprzedaży i marketingu na Europę Wschodnią w firmie CAE Elektronik GmbH, będącej największym na świecie dostawcą kompletnych systemów szkoleniowych dla wojsk lotniczych. W tym samym roku rozpoczął współpracę z firmą IABG - najpierw jako Menedżer ds. rozwoju biznesu w sektorze zbrojeniowym na rynki wschodnie w spółce IABG mbH, następnie jako Prezes Zarządu spółki IABG Polska. Od roku 2013 pełnił funkcję Prezesa spółki Romny Enterprise Sp. z o. o, zajmującej się zarządzaniem systemami meteorologicznymi AWOS na polskich lotniskach międzynarodowych (infrastruktura krytyczna). Posiada licencję pilota PPL oraz ukończył szkolenie do licencji pilota liniowego ATPL.

Tomasz Prządka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Lublinie, ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Związany z sektorem obrony narodowej od roku 1989. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji, zarządzania, administracji, a także zamówień publicznych.

Maria Bocheńska jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Związana z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S.A. od ponad 40 lat na różnych stanowiskach, w tym Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, obecnie pełni funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Controllingu.

Na podstawie komunikatu prasowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A