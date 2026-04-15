15 kwietnia w siedzibie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni doszło do podpisania kluczowej umowy inwestycyjnej. Na jej mocy rozpocznie się budowa Centrum Integracji Systemów i Uzbrojenia (CISU). Dokument został sygnowany przez prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Adama Leszkiewicza, wiceprezesa Jacka Grabowskiego oraz prezesa zarządu OBR CTM S.A., Marcina Wiśniewskiego.

Inwestycja realizowana w gdyńskim ośrodku, wchodzącym w skład PGZ, jest bezpośrednio powiązana z jednym z najważniejszych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP – rakietowym systemem przeciwlotniczym krótkiego zasięgu pk. Narew. Powstanie CISU to dowód na rosnące zaangażowanie i rozwój kompetencji polskiego przemysłu obronnego w zakresie najbardziej zaawansowanych technologii wojskowych.

Jak mówił prezes PGZ Adam Leszkiewicz

"Niecały rok temu rozpoczynaliśmy tutaj budowę Centrum Elektroniki Militarnej, specjalistycznej infrastruktury przeznaczonej do produkcji, testowania i napraw elektroniki militarnej wykorzystywanej w nowoczesnych systemach obrony powietrznej. Dziś podpisujemy umowę na rozpoczęcie nowej inwestycji, która będzie uzupełnieniem zdolności produkcyjnych OBR CTM o komponent integracji tj. przygotowania uzbrojenia i jego wszystkich elementów do użycia na polu walki".

Jak dodał:

"Dzięki dzisiejszej umowie zwiększamy potencjał wytwórczy gdyńskiej spółki dla zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i konsekwentnie budujemy kompetencje całej Grupy PGZ".

Czym będzie Centrum Integracji Systemów i Uzbrojenia?

Nowo powstające Centrum Integracji Systemów i Uzbrojenia nie będzie jedynie nowoczesnym budynkiem. OBR CTM to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie spółek PGZ, która odpowiada m.in. za:

integrację systemów dowodzenia i łączności,

rozwiązania dla obrony przeciwlotniczej i infrastruktury krytycznej,

rozwój nowoczesnych technologii do zbierania oraz agregacji danych z różnych źródeł.

Flagowym projektem OBR CTM to DigitalBaltic, który:

integruje, wizualizuje i analizuje dane morskie oraz geoprzestrzenne w czasie rzeczywistym,

tworzy jeden spójny obraz sytuacji na Bałtyku,

wspiera wykrywanie zagrożeń i szybkie podejmowanie decyzji.

Niezbędny element programu Narew

Program Narew to fundament budowy polskiej wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jego celem jest pozyskanie systemów krótkiego zasięgu, zdolnych do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń z powietrza, takich jak samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące czy bezzałogowe statki powietrzne. Realizacja programu opiera się na współpracy z brytyjskim partnerem MBDA UK i transferze technologii rakiet z rodziny CAMM.

W tym kontekście rola Centrum Integracji Systemów i Uzbrojenia jest nie do przecenienia. To właśnie w Gdyni polscy inżynierowie będą „spinać” w jeden sprawny organizm poszczególne elementy systemu Narew, w tym:

Wyrzutnie iLauncher,

Pociski CAMM i CAMM-ER,

Polskie radary (np. Soła, Sajna),

Systemy dowodzenia i kierowania ogniem.

Dzięki CISU Polska zyska suwerenność w zakresie integracji i dalszego rozwoju tego kluczowego systemu obronnego. Pozwoli to na jego przyszłą modernizację, dostosowywanie do nowych zagrożeń oraz integrację z innymi elementami sił zbrojnych, w tym z systemem średniego zasięgu Wisła.