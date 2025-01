Niderlandy planują wzmocnić obronę antydronową. Skyrangery dla Hagi?

Zakup tych systemów jest holenderską odpowiedzią na wnioski, jakie nasuwają się z wojny w Ukrainie. Skyranger-30 ma służyć przede wszystkim ochronie wojsk własnych przed bezzałogowcami, które w konflikcie za naszą wschodnią granicą odgrywają znaczną rolę przede wszystkim w formie rozpoznawczej oraz tzw. FPV.

Jeśli kontrakt zostanie podpisany zgodnie z planem, pierwsze systemy może zostać dostarczony do 2028 roku.

Skyranger 30 to lekki, mobilny system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu (SHORAD) opracowany przez niemiecki koncern Rheinmetall. Jest to autonomiczna wieża przeciwlotnicza, zaprojektowana do montażu na różnego rodzaju pojazdach opancerzonych, takich jak Boxer, Lynx KF41, Pandur II czy inne wozy bojowe. System ten jest przeznaczony do zwalczania UAV/dronów, śmigłowców i nisko lecących samolotów, a także rakiet niekierowanych i artylerii.

W skład uzbrojenia zestawu wchodzi armata automatyczna Rheinmetall KCE kal. 30 mm, która może wykorzystywać amunicję programowalną Airburst (ABM) do zwalczania dronów i innych małych celów powietrznych.

Efektywny zasięg rażenia wynosi około 3-5 km. Opcjonalne systemy uzbrojenia posiadają możliwość integracji rakiet przeciwlotniczych (np. Stinger, Mistral, IRIS-T SL), co zwiększa zdolność zwalczania celów na większych odległościach. Skyranger posiada możliwość montażu dodatkowych systemów przeciwdronowych jak, np. laserów wysokoenergetycznych.

System jest także wyposażony w zaawansowane sensory jak Radar AESA (Active Electronically Scanned Array) umożliwiający wykrywanie i śledzenie celów powietrznych na większe odległości. Systemy elektrooptyczne i termiczne, pozwalające na działanie w każdych warunkach pogodowych.

Konflikt w Ukrainie udowodnił kluczowe znaczenie mobilnych systemów przeciwlotniczych, takich jak Skyranger 30. Wnioski z pola walki obejmują masowe użycie dronów, które wykorzystują zarówno Rosja jak i Ukraina powszechnie stosując bezzałogowce do rozpoznania, kierowania ogniem artyleryjskim oraz ataków kamikadze (np. Shahed-136, Lancet, FPV-drony).

Klasyczne systemy obrony przeciwlotniczej, takie jak S-300 czy Patriot, są zbyt kosztowne w stosunku do tanich dronów. Przez to potrzebne jest pozyskanie tańszych i bardziej mobilnych systemów, takich jak Skyranger 30, zdolnych do szybkiego reagowania. Wbrew pozorom tego typu systemy są w stanie strącać nisko lecące pociski manewrujące i efektory artylerii rakietowej.

Rosja regularnie używa pocisków manewrujących, które lecą na niskich wysokościach, aby unikać radarów dalekiego zasięgu. Systemy, które pozyskuję Holandia, dzięki szybkostrzelnej armacie i amunicji ABM, mogą skutecznie przechwytywać tego typu zagrożenia na ostatnim etapie lotu.

Ostatnim z atutów tego typu systemy jest możliwość spełnienia konieczności ochrony wojsk na pierwszej linii walk. Rosyjskie lotnictwo, pomimo strat, wciąż stanowi zagrożenie dla ukraińskich wojsk. Tradycyjne systemy przeciwlotnicze są zbyt statyczne i drogie i aby móc efektywnie zwalczać zagrożenia powietrzne w tempie, w jakim atakują Rosjanie.

Skyranger 30 może być montowany na szybkim transporterze opancerzonym jak i na palecie i przemieszczać się wraz z jednostkami lądowymi, dzięki temu jest w stanie uzyskać odpowiednią mobilność, zapewniając ochronę wojskom własnym przed atakami z powietrza.

Polska również planuję pozyskać tego typu systemy chroniące wojska własne w ramach programu Sona. Jednakże na chwilę obecną nie poczyniono żadnych postępów w celu realizacji tego programu zarówno, kupując u producenta zagranicznego jak i, próbując samemu opracować tego typu system.