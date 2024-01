NATO zamawia amunicję 155 mm za 1,2 mld dolarów. Czas realizacji to 2-3 lata

Umowa dotyczy dostawy ponad 220 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej 155 mm dla krajów członkowskich NATO. Termin jej realizacji określono na 24-36 miesięcy, co jak na obecne warunki nie jest terminem długim. „To pokazuje, że wypróbowane i przetestowane struktury NATO w zakresie wspólnych zamówień przynoszą rezultaty” – powiedział Jens Stoltenberg.

NSPA, czyli NATO Support and Procurement Agency, to organizacja z siedzibą w Luksemburgu, działająca na rzecz 31 państw należących do sojuszu w obszarze koordynacji i optymalizacji kosztów oraz warunków zakupu uzbrojenia i innego sprzętu wojskowego. Obecnie zatrudnia ona około 1500 ludzi i ma swoje placówki regionalne na Węgrzech oraz we Włoszech i Francji.

Od uzgodnienia przez przywódcy Sojuszu w lipcu 2023 roku planu działań NATO w zakresie produkcji obronnej, NSPA zawarła kontrakty na amunicję o wartości około 10 miliardów dolarów. Wśród ostatnich umów jest np. kontrakt o wartości 5,5 miliarda dolarów na 1000 rakiet Patriot oraz wart 4 miliardy dolarów zakup przeciwpancernych pocisków kierowanych i amunicję 120 mm do czołgów.

W listopadzie 2023 roku NSPA zdecydowała o zakupie sześciu samolotów E-7A Wedgetail i prowadzi w tym zakresie negocjacje, aby zawrzeć umowę w bieżącym roku. Samoloty mają zastąpić obecnie eksploatowane maszyny wczesnego ostrzegania E-3 Sentry (AWACS). Natomiast w grudniu ubiegłego roku Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż do trzech krajów europejskich NATO ponad 940 MANPADS FIM-92K Stinger Block I. Maksymalną wartość oszacowano na 780 mln dolarów.