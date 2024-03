Indonezyjskich inżynierów oskarżono o kradzież informacji technicznych samolotu typu KF-21 w połowie lutego bieżącego roku. Zostali oni objęcia zakazem wyjazdu z kraju. Działania policji, służb kontrwywiadu Korei Południowej i Administracja Programów Zakupów Obronnych Republiki Korei (DAPA) ujawniły, że posiadali oni nośniki USB, które zawierały niejawne dane o konstrukcji koreańskiej maszyny 5. generacji.

Według informacji opublikowanych przez koreańską gazetę JoongAng Ilbo, policja przydzieliła wielu inspektorów do przeszukania budynku KAI w mieście Sacheon, na południe od Seulu. Celem było m.in. kontrolowanie komputerów roboczych Indonezyjskich inżynierów. Działania operacyjne trwały wiele godzin, przy pełnej współpracy koreańskiej firmy.

Wnioski ze śledztwa, do których dotarła koreańska gazeta, są niepokojące. Według DAPA w posiadanie podejrzanych indonezyjskich inżynierów znajdowało się od 4 000 do 6 000 elementów poufnych danych związanych z projektem myśliwca KF-21, kóre przechowywane były na dysku USB.

Portal Obronny - Czy Polska jest przygotowana na ataki powietrzne? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co gorsza, jak informuje w ekskluzywnym raporcie południowokoreański dziennik JoongAng Ilbo, wśród tych wykadzonych danych znalazły się plany myśliwca KF-21 i informacje, do których ci inżynierowie z Indonezji nie powinni mieć dostępu. Były to na przykład dane i oprogramowanie do modelowania 3D konstrukcji KF-21.

Oczekuje się, że południowokoreańscy śledczy przeprowadzą badania kryminalistyczne w celu ustalenia, w jaki sposób poufne informacje zostały przesłane na nośnik USB. Powoływane są na świadków i biegłych kolejne osoby. Prawdopodobnie liczna oskarżonych w tej sprawie już niebawem się zwiększy. Może objąć również obywateli koreańskich.

Afera szpiegowska zbiegła się z informacjami o tym, że Dżakarta nie płaci swojej części kosztów w programie KF-21. Indonezja od 2017 roku ociąga się z finansowaniem, które miało obejmować 20% kosztów trwającego od 2015 roku programu KF-21. Dotychczasowe wpłaty były bardzo skromne i zaległości dotyczą łącznie równowartości 730 milionów dolarów. Stawia to pod znakiem zapytania m.in. przekazanie Indonezji, zgodnie z pierwotnym planem, piątego prototypu KF-21. Nie mówiąc już o dostawach dla sił powietrznych tego kraju, które miały obejmować około 50 maszyn.

Mimo wizualnego podobieństwa do maszyn 5. generacji obecna wersja KF-21 Block I zaliczana jest raczej do generacji 4,5+, gdyż nie posiada on w pełni zdolności stealth. W przyszłości mają być one uzyskane, między innymi dzięki zastosowaniu połączenia obniżonej sygnatury radarowej i systemów walki elektronicznej. To w znacznym stopniu tych obszarów dotyczyły informacje wykradzione z koncernu KAI przez szpiegów z Indonezji.