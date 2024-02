„Trwa wspólne dochodzenie powiązanych agencji, w tym Krajowej Służby Wywiadowczej, mające na celu zbadanie okoliczności kradzieży technologii przez Indonezyjczyków” - poinformował koreańskie media urzędnik DAPA. Sprawa ma dotyczyć dwóch inżynierów, którzy brali udział w pracach nad samolotem, który powstaje w Korei we współpracy z Indonezją.

Do Korei Południowej wysłano kontyngent składający się z 50–100 indonezyjskich inżynierów w związku z ich zaangażowaniem we wspólny rozwój samolotu KF-21 Stealth. Dwaj podejrzani mieli przenieść dane dotyczące konstrukcji samolotu na nośnik USB. Indonezyjscy inżynierowie podlegają ograniczeniom w podróżowaniu, uniemożliwiającym im opuszczenie kraju.

Trwające dochodzenie ma koncentrować się na ustaleniu, czy skopiowane przez nich dane zawierają technologie strategiczne powiązane z programem rozwoju KF-21. Dotyczy to przede wszystkim technologii stealth oraz systemów bojowych i awioniki maszyny. Biorąc pod uwagę dostęp inżynierów do tajnych obszarów w budynku Korea Aerospace Industries (KAI), śledczy rozważają możliwość udziału wspólnika wewnątrz firmy.

Niezagrożone ma być rozpoczęcie produkcji samolotów KF-21 Boramae jeszcze w tym roku przez tą aferę, choć efekty dochodzenia mogą mieć wpływ na kooperację z Indonezją, która zaangażowana jest w prace oraz finansuje 20% kosztów programu. Rozwija się on w bardzo szybkim tempie, dzięki szerokiemu zastosowaniu technologii cyfrowych. Prace w ramach programu koreańskiego myśliwca przyszłości KF-X rozpoczęły się w 2015 roku. Już w 2022 roku oblatano pierwszy prototyp, a na rok 2024 ma ruszyć produkcja seryjna.

Mimo wizualnego podobieństwa do maszyn 5. generacji obecna wersja KF-21 Block I zaliczana jest raczej do generacji 4,5+, gdyż nie posiada on w pełni zdolności stealth. W przyszłości mają być one uzyskane, między innymi dzięki zastosowaniu połączenia obniżonej sygnatury radarowej i systemów walki elektronicznej.

Skąd w tej historii Indonezyjscy inżynierowie? W 2010 roku Korea Południowa podpisała porozumienie z Indonezją, która zobowiązała się do pokrycia 20% kosztów programu oraz wzięcia udziału w pracach nad nową konstrukcją. Indonezyjskim partnerem przemysłowym została firma PT Dirgantara Indonesia, a KF-21 ma stać się również indonezyjskim myśliwcem przyszłości. Oba kraje współpracowały już w innych programach zbrojeniowych, gdyż posiadają w regionie wspólne zagrożenie. Oczywiście są nim Chiny.