Łotwa pozyskuję nowe bojowe wozy piechoty. Hiszpańsko-austriacki ASCOD wygrał

Łotwa przyznała General Dynamics European Land Systems GDELS-Santa Barbara Sistemas kontrakt na dostawę 42 bojowych wozów opancerzonych ASCOD. Dla Rygi jest to istotna zmiana w kontekście rozwoju ich wojsk zmechanizowanych. Kraj ten wcześniej nie posiadał tego typu rozwiniętych zdolności w swoim inwentarzu wojskowym. Kontrakt, którego wartość wynosi około 373 milionów euro, obejmuje między innymi wsparcie logistyczne.

Do tej pory Łotwa użytkowała CVR(T), które zostały pozyskane z Wielkiej Brytanii w 2015 roku. Pojazdy te są dość leciwą konstrukcją, która pochodzi z lat 70. wymagające wielu remontów i modernizacji. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Łotwa zdecydowała się przekazać Kijowowi nieokreśloną liczbę tych wozów.

ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) to rodzina bojowych wozów piechoty, która została opracowana przez austriacką firmę Steyr-Daimler-Puch oraz hiszpańską Santa Bárbara Sistemas. Projekt powstał na początku lat 90. jako nowoczesny wóz gąsienicowy zdolny do wsparcia sił zbrojnych w różnych warunkach bojowych. Konstrukcja pojazdu odpowiada za austriackiego Ulan i hiszpańskiego Pizarro.

Autor:

ASCOD został zaprojektowany jako modularny pojazd pancerny, który może być dostosowany do różnych wymagań operacyjnych. Pancerz podstawowy zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni małokalibrowej oraz odłamkami artyleryjskimi, a dodatkowe opancerzenie może zwiększyć odporność na pociski przeciwpancerne i improwizowane ładunki wybuchowe (IED).

Pojazd charakteryzuje się nowoczesnym układem konstrukcyjnym, którego kadłub wykonany jest z wielowarstwowego opancerzenia kompozytowego. ASCOD posiada również możliwość montażu dodatkowego pancerza reaktywnego i modułowych osłon przeciwko amunicji kumulacyjnej oraz systemy przeciwwybuchowe i ochrony przed minami.Standardowa wersja ASCOD jest uzbrojona w 30 mm armatę automatyczną Mauser MK30-2, zdolną do zwalczania celów opancerzonych, piechoty oraz celów powietrznych. Ponadto posiada karabin maszynowy 7,62 mm sprzężony z armatą. Istnieje również możliwość zamontowania wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych, takich jak Spike LR lub Javelin.

Szeroka modernizacja, doprowadziło do powstania nowszych wariantów, w postaci ASCOD 2, który jest ulepszoną wersją z nowocześniejszym systemem kierowania ogniem, lepszym opancerzeniem i silniejszym napędem. Jednak największym sukcesem tej konstrukcji wydaję się być AJAX, który na bazie hiszpańsko-austraickiej konstrukcji jest wariantem opracowanym dla armii brytyjskiej, przystosowanym do roli pojazdu rozpoznawczego. ASCOD i ich wersje pochodne znajdują się na wyposażeniu armii Hiszpanii, Austrii oraz Wielkiej Brytanii, a ich wersje nadal są rozwijane jako nowoczesne i modułowe bojowe wozy piechoty o wysokiej mobilności i skutecznym uzbrojeniu. Jest to wszechstronny pojazd pozwalający na dostosowanie się do różnych ról.