W poniedziałek, 12 października 2026 roku, firmy Airbus i Kratos Defense & Security Solutions poinformowały o pomyślnym zakończeniu pierwszego europejskiego lotu prototypu „U740-Valkyrie”. Test, przeprowadzony w nieujawnionym ośrodku w północnej Europie, zrealizował wszystkie założone cele. Najważniejszym elementem był start z wykorzystaniem rakietowych silników pomocniczych, co potwierdziło zdolność maszyny do operowania bez konieczności korzystania z tradycyjnego pasa startowego.

Podczas lotu prototyp wykonywał manewry na różnych wysokościach, osiągając prędkość do 0,8 Macha. Zespół testowy z powodzeniem wprowadzał również korekty do planu misji w czasie rzeczywistym. Eric DeMarco, prezes i dyrektor generalny firmy Kratos, podkreślił, że dzięki zaawansowaniu platformy Valkyrie i doskonałej integracji zespołów, lot okazał się „niesamowitym sukcesem”.

The ride of the Valkyrie ⚔️ With the successful first flight of the Airbus U740 Valkyrie in Europe, we are one step closer to introducing an operational uncrewed Collaborative Combat Aircraft (CCA) to the German and other European Armed Forces. The flight achieved all objectives, including a rocket-assisted take-off, manoeuvers at various altitudes and speeds up to Mach 0.8, and in-flight mission adjustments. These learnings will pave the way for subsequent flight tests with our MARS mission system. Based on the Kratos-built airframe, we’re equipping the Valkyrie with our own mission system that will serve as the uncrewed CCA’s “European brain”. Ensuring full control over software as well as mission applications, data and system hardware, MARS enables German and European Armed Forces to operate the Valkyrie with full operational sovereignty. The Valkyrie will also play a critical role in enhancing crewed combat aircraft such as the Eurofighter with extended range, firepower, and survivability. The aircraft design enables operational resilience through its rail launch capability, while offering conventional, runway based, take-off and landing as an option. Learn more: https://t.co/KggUSYkztO— Airbus Defence (@AirbusDefence) October 12, 2026

Czym jest U740-Valkyrie? Dane techniczne i możliwości

U740-Valkyrie to europejska wersja sprawdzonego w boju amerykańskiego bezzałogowca Kratos XQ-58A Valkyrie, który swój pierwszy lot odbył już w 2019 roku. Maszyna została dostosowana do wymagań europejskich sił zbrojnych, w tym niemieckiej Luftwaffe. Jest to tzw. „lojalny skrzydłowy” – bezzałogowy statek powietrzny zaprojektowany do autonomicznej pracy lub ścisłej współpracy z myśliwcami załogowymi, takimi jak Eurofighter. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie misji wysokiego ryzyka i ochrona załogowych maszyn. Pod względem danych technicznych U740-Valkyrie ma długość 9,1 metra i rozpiętość skrzydeł wynoszącą 8,2 metra. Jego maksymalna masa startowa sięga około 3 ton, a zasięg przekracza 5000 kilometrów. Pułap operacyjny wynosi około 13 700 metrów. Maszyna dysponuje wewnętrzną komorą uzbrojenia oraz zewnętrznymi węzłami podskrzydłowymi, które umożliwiają przenoszenie ładunku bojowego, w tym amunicji powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.

MARS – "Europejski mózg" autonomicznego myśliwca

Kluczowym elementem, który odróżnia U740 od jego amerykańskiego pierwowzoru, jest suwerenny europejski system misji MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure), opracowany przez Airbusa. System ten pełni rolę „europejskiego mózgu” statku powietrznego, zapewniając pełną kontrolę nad oprogramowaniem, aplikacjami misyjnymi i danymi.

MARS wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie wzbogacone o sztuczną inteligencję (AI) do autonomicznego prowadzenia misji i koordynowania całych grup bezzałogowców. Jednocześnie ścisła hierarchia kontroli gwarantuje, że człowiek pozostaje w pętli decyzyjnej (human-in-the-loop). Oznacza to, że wszystkie kluczowe decyzje, zwłaszcza te dotyczące użycia uzbrojenia, muszą być zatwierdzone przez operatora, co zapewnia zgodność z zasadami użycia siły oraz standardami etycznymi i prawnymi.

Strategiczne znaczenie dla sił powietrznych

Wprowadzenie platform takich jak U740-Valkyrie ma zrewolucjonizować pole walki powietrznej. Mike Schoellhorn, dyrektor generalny Airbus Defence and Space, stwierdził, że „w coraz bardziej złożonym i konkurencyjnym środowisku zagrożeń siły powietrzne potrzebują przystępnej cenowo masy bojowej”. Bezzałogowce typu CCA są odpowiedzią na tę potrzebę. Dzięki współpracy z myśliwcami załogowymi, takimi jak Eurofighter, Valkyrie znacząco zwiększy ich zasięg, siłę ognia i przeżywalność. Drony będą mogły operować na czele ugrupowania, wykrywając zagrożenia, prowadząc walkę elektroniczną lub atakując cele, co pozwoli chronić cenne maszyny z pilotami na pokładzie. Możliwość startu z wyrzutni szynowej, niezależnie od pasów startowych, zapewnia dodatkową odporność operacyjną w warunkach konfliktu.

Droga do gotowości bojowej i konkurencja na rynku

Współpraca Airbusa i Kratosa, nawiązana w lipcu 2025 roku, ma na celu zaoferowanie gotowego do walki systemu CCA do 2029 roku, co wpisuje się w harmonogram modernizacji niemieckich sił zbrojnych. Jednak rywalizacja na tym polu jest zacięta. Swoje propozycje dla Bundeswehry przedstawiły także inne firmy. Rheinmetall we współpracy z Boeing Australia oferuje maszynę MQ-28 Ghost Bat, również z celem wdrożenia do 2029 roku. Inne koncepcje rozwijają również General Atomics oraz Helsing. General Atomics 17 lipca 2025 roku ogłosił, że jego niemiecki oddział w Oberpfaffenhofen będzie wspierał europejski program CCA w oparciu o YFQ-42A. Z kolei spółka Helsing we wrześniu 2025 roku zapowiedziała własny autonomiczny samolot bojowy CA-1 Europa o masie 3–5 ton, z planowaną gotowością operacyjną w ciągu czterech lat.

Choć Airbus nie ogłosił jeszcze podpisania kontraktu z żadnym konkretnym klientem rządowym, przygotowania do kolejnych faz trwają. Już w marcu 2026 roku informowano o przygotowaniu dwóch egzemplarzy Valkyrie (zakupionych uprzednio od firmy Kratos) do zaawansowanych testów w locie w Manching niedaleko Monachium. Te sukcesy opierają się na bogatym rodowodzie technicznym, oryginalny amerykański XQ-58A Valkyrie lata już od 2019 roku i współdziałał z myśliwcami F-35, F-22, F-15EX oraz F-18. Pierwszy udany lot U740-Valkyrie w Europie daje jednak firmom Airbus i Kratos znaczącą przewagę, pokazując dojrzałość ich rozwiązania. Udane testy torują drogę do kolejnych, bardziej zaawansowanych prób, które w pełni zintegrują system misji MARS i pozwolą na dalszy rozwój taktyki współdziałania maszyn załogowych i bezzałogowych.