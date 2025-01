Lockheed Martin zadba na wsparcie logistyczne F-35. US Navy będzie zabezpieczone

Umowa obejmuje szeroki zakres działań, w tym obsługę naziemną, operacje magazynowe, zarządzanie łańcuchem dostaw i szkolenie pilotów. Ponadto w zakresie jest obsługa i konserwacja automatycznego systemu informacji logistycznej, zapewniając płynne wsparcie dla programu F-35.

Prace w ramach tej umowy będą prowadzone w wielu stanach, w tym w Teksasie, na Florydzie, w Karolinie Południowej, Georgii i Kalifornii. Umowa obowiązuje do grudnia 2025 roku, zapewniając długoterminową gotowość operacyjną floty F-35.

Modyfikacja ta będzie wspierać samoloty F-35 używane przez amerykańską marynarkę wojenną, siły powietrzne i piechotę morską, a także kraje partnerskie i zagranicznych klientów sprzedaży wojskowej. Finansowanie kontraktu pochodzi z połączenia budżetów operacyjnych i konserwacyjnych USA na rok fiskalny 2025, wkładów partnerów spoza Departamentu Obrony oraz przychodów z zagranicznej sprzedaży wojskowej.

Naval Air Systems Command będzie nadzorować realizację kontraktu, który podkreśla globalną zależność od F-35 jako kamienia węgielnego nowoczesnych zdolności walki powietrznej. Umowa ta odzwierciedla ciągłe wysiłki mające na celu zapewnienie gotowości samolotu do różnorodnych wymagań operacyjnych.

F-35C jest wariantem myśliwca wielozadaniowego piątej generacji zaprojektowany specjalnie dla US Navy, przeznaczony do operacji na lotniskowcach. Jest to wersja F-35, która różni się od innych wersji (F-35A i F-35B) specjalistycznymi cechami umożliwiającymi jego użytkowanie w trudnych warunkach na pokładach okrętów wojennych.

F-35C ma większe, wzmocnione skrzydła w porównaniu do innych wersji F-35, co poprawia stabilność podczas lądowania na lotniskowcach. Skrzydła o większej powierzchni zapewniają lepsze właściwości lotne przy niższych prędkościach, co jest istotne przy startach i lądowaniach na pokładzie. Przechodząc do podwozia w przypadku F-35C jest bardziej wytrzymałe, przystosowane do uderzeń o pokład lotniskowca oraz do tzw. „przyczepiania” się do lotniskowca za pomocą systemu „tailhook” (hak ogonowy), który umożliwia szybkie zatrzymanie maszyny.

F-35C, w porównaniu do innych wersji myśliwców US Navy, ma najlepsze właściwości operacyjne na lotniskowcach. Obejmuje to m.in. możliwość długotrwałego patrolowania w powietrzu, co daje przewagę w operacjach nad morzem.

F-35C jest częścią szerszej strategii integracji w sieci bojowej, co oznacza, że może łączyć się z innymi systemami i jednostkami, zarówno lotniczymi, jak i naziemnymi. To pozwala na bardziej skoordynowane i efektywne działania w operacjach.

F-35C stanowi istotny element nowoczesnej marynarki wojennej USA, zdolny do wykonywania misji wywiadowczych, bojowych, ochrony przestrzeni powietrznej, ataków na cele lądowe oraz morskie, a także w działaniach związanych z obroną lotniskowca. Jego wszechstronność i nowoczesność czynią go kluczowym elementem floty lotniskowców US Navy.

F-35C jest uzbrojony w nowoczesne systemy radarowe i sensory, co umożliwia wykrywanie i niszczenie celów w różnych warunkach. Może przenosić szeroki wachlarz uzbrojenia, zarówno precyzyjnych pocisków, jak i bomb, oraz wykorzystywać różnorodne systemy walki elektronicznej.

Dzięki nowoczesnym technologiom stealth maszyna jest trudna do wykrycia przez wrogie systemy radarowe. Wyposażony jest w zaawansowany system radarowy AN/APG-81 oraz w zaawansowany system nawigacji i obserwacji, w tym fuzję danych z różnych sensorów. To pozwala na efektywne śledzenie celów, zarządzanie sytuacją bojową oraz współpracę z innymi jednostkami w powietrzu i na ziemi.System zarządzania walką (C2) jest integralną częścią, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i synchronizację działań w ramach floty.

