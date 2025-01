Jest projekt ministerialnego rozporządzenia regulującego tryb naboru do korpusu ochotników

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania naboru ochotniczego do służby w obronie cywilnej jest konsekwencją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która obowiązuje od 2025 r.

Zgodnie z nią w momencie wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny ochrona ludności staje się obroną cywilną.

Korpusem obrony cywilnej zarządza minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w skład korpusu wchodzą: personel obrony cywilnej i krajowa rezerwa obrony cywilnej.

Personel tworzą:

• osoby, którym nadano przydział mobilizacyjny obrony cywilnej;

• powołane do służby w obronie cywilnej w drodze naboru ochotniczego; członkowie krajowej rezerwy obrony cywilnej powołani do służby w obronie cywilnej oraz

• funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Opublikowany projekt rozporządzenia MSWiA określa tryb powoływania ochotników do personelu obrony cywilnej. Jest to zadanie wojewodów.

„Mechanizm przeprowadzania naboru ochotniczego do służby w obronie cywilnej zakłada, że decyzję o jego przeprowadzeniu podejmuje Szef Obrony Cywilnej po ogłoszeniu mobilizacji personelu obrony cywilnej. Nabór ochotniczy ogłaszają wojewodowie w formie komunikatów w prasie, radiu, telewizji i Internecie, jak również w inny sposób przyjęty na obszarze ich działania. Komunikaty będą zawierać dane dotyczące miejsca i terminu przeprowadzania naboru oraz informacje o preferowanych kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach oczekiwanych od osób, które zgłoszą się do pełnienia służby w obronie cywilnej, w drodze naboru ochotniczego” - głosi uzasadnienie projektu.

Jednocześnie organy obrony cywilnej będą zobowiązane do przekazywania wojewodom informacji o zgłaszających się ochotnikach. Wojewodowie we współpracy z organami obrony cywilnej będą dokonywali kwalifikowania ochotników na podstawie ich przydatności do pełnienia służby w obronie cywilnej, natomiast w uzgodnieniu z szefami właściwych wojskowych centrów rekrutacji będą weryfikować ochotników pod kątem możliwości ich powołania do pełnienia służby.

Ochotnikom przysługiwać będzie prawo zadeklarowania preferowanego miejsca pełnienia służby w obronie cywilnej, jeśli spełnią oni warunki wymagane do jej odbywania we wskazanym miejscu.

Projektowane przepisy umożliwią także obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej czasowo przebywającym poza granicami kraju do złożenia deklaracji dotyczącej naboru ochotniczego do służby w obronie cywilnej za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej w kraju pobytu.

1 stycznia w życie weszła ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Regulacja umożliwia powstanie systemu ochrony ludności, który w razie wojny będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB.

