Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej

By przygotować się do ochrony ludności w czasie pokoju, stanu wojennego i wojny

W komunikacie prasowym Kancelarii Prezydenta RP (z 18 grudnia) stwierdzono m.in.:

„Celem ustawy jest przede wszystkim udoskonalenie w obszarze niemilitarnym zagadnień związanych z zapewnieniem warunków do przetrwania ludności. Uchwalona ustawa uzupełnia i porządkuje działania, mające na celu przygotowanie podmiotów ochrony ludności do reagowania w czasie pokoju, stanu wojennego i wojny. Ustawa oparta jest na założeniu wykorzystania na potrzeby ochrony ludności istniejących zasobów, w szczególności sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ochotniczych straży pożarnych, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz innych organizacji społecznych działających w obszarze ratownictwa, ochrony ludności, pomocy humanitarnej i edukacji dla bezpieczeństwa. W zakresie przedmiotowym określonym w art. 1 ustawy określa ona:

• zadania ochrony ludności i obrony cywilnej;

• organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności i obrony cywilnej;

• zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej;

• zasady funkcjonowania systemów wykrywania zagrożeń oraz powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach;

• zasady użytkowania i ewidencjonowania oraz warunki techniczne obiektów zbiorowej ochrony;

• zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej;

• finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej…”.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny ochrona ludności staje się obroną cywilną

Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB.

Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta na już istniejących strukturach. W momencie wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny ochrona ludności staje się obroną cywilną. Będzie mieć na celu ochronę ludności cywilnej przed zagrożeniami wynikającymi z działań zbrojnych i ich następstw.

„W czasie trwania stanu wojennego i w czasie wojny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także dóbr kultury przed zagrożeniami Szef Obrony Cywilnej, na wniosek wojewody, może zarządzić ewakuację ludności zamieszkującej wskazany obszar, w szczególności strefę bezpośrednich działań wojennych. W przypadkach niecierpiących zwłoki ewakuację ludności może zarządzić wojewoda, informując o tym Szefa Obrony Cywilnej. Korpusem obrony cywilnej zarządza minister właściwy do spraw wewnętrznych, a w jego skład ma wchodzić personel obrony cywilnej oraz krajowa rezerwa obrony cywilnej.

Personel ma składać się z osób, które otrzymały przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, powołanych do służby w obronie cywilnej w drodze naboru ochotniczego, powołanych do służby w obronie cywilnej członków krajowej rezerwy obrony cywilnej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej (art. 125). Natomiast w skład krajowej rezerwy obrony cywilnej będą wchodzić emeryci policyjni, którzy nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i nie posiadają przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych (art. 125 ust. 4). Zgodnie z ustawą w celu zarządzania korpusem obrony cywilnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi w systemie teleinformatycznym Ewidencję Obrony Cywilnej…”.

Będą szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Ustawa kładzie duży nacisk na kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz promowanie odpowiednich zachowań. Edukacja z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej obejmuje w szczególności przekazywanie wiedzy o potencjalnych i aktualnych zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia. Ponadto przewiduje przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej m.in. dla urzędów, jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów będzie przedstawiała Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z wykonania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej co dwa lata do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Pierwsze sprawozdanie z wykonania ustawy przedstawione ma być do końca kwietnia 2026 r.

🟡 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o #OchronaLudności i #ObronaCywilna.💬 Ustawa o #OchronaLudności i #ObronaCywilna przeszła przez #Sejm i #Senat jednomyślnie, w poczuciu, że sprawy bezpieczeństwa naszej ojczyzny powinny łączyć, a nie dzielić – podkreślił szef #MSWiA… pic.twitter.com/ouuS9vFmDh— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) December 18, 2024