Litewscy żołnierze strzelają Spike’ami. Armia wzmacnia zdolności ppanc

Litwa przeprowadziła pierwsze strzelanie pociskami przeciwpancernymi Spike-LR z użyciem wozów Vilkas, które są lokalną wersją niemieckiego Boxera. To wydarzenie jest na pewno potwierdzeniem rosnące zdolności ogniowe litewskich wojsk lądowych, ale również demonstruje praktyczne wykorzystanie zaawansowanej architektury modułowej pojazdu Boxer w konfiguracji przystosowanej do realnych warunków pola walki.

Litewskie wozy Boxer Vilkas zostały wyposażone w bezzałogowe wieże Samson Mk II, które są produkcji izraelskiego Rafaela. Jest to zaawansowany, w pełni zintegrowany system wieżowy klasy Remote Weapon Station (RWS), który łączy w sobie różnorodne środki ogniowe poprzez automatyczne działko kal. 30 mm MK44 Bushmaster II (Takie samo jak w polskich Rosomakach oraz Borsukach), sprzężony karabin maszynowy 7,62 mm oraz właśnie podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR2, również produkcji firmy Rafael.

Wieża Samson Mk II pozwala na prowadzenie ognia z różnych systemów uzbrojenia bez potrzeby opuszczania wnętrza pojazdu, co znacząco zwiększa przeżywalność załogi na współczesnym, wielowymiarowym polu walki. Wyrzutnia Spike-LR znajduje się na bocznej burcie wieży i może zostać aktywowana zdalnie przez operatora z wnętrza wozu — co jest szczególnie istotne w warunkach walki manewrowej lub działań defensywnych z ukrycia.

System Spike-LR dysponuje zasięgiem do 4–5 km (w nowszych wersjach nawet do 5,5 km), co znacząco przewyższa zasięg skuteczny większości armat czołgowych, dając siłom litewskim potencjał do rażenia celów opancerzonych jeszcze zanim przeciwnik zdoła wejść w skuteczny dystans strzału. Pociski te wyposażone są w tandemowe głowice kumulacyjne, zdolne do przebicia reaktywnego i kompozytowego pancerza nowoczesnych czołgów, w tym konstrukcji klasy T-72B3 czy T-90.

Strzelanie w Pabradzie miało na celu nie tylko przetestowanie integracji nowego uzbrojenia z platformą, ale przede wszystkim potwierdzenie zdolności bojowych jednostek zmechanizowanych w zakresie zwalczania celów opancerzonych przy pomocy nowoczesnej amunicji kierowanej. Co istotne, ćwiczenia realizowane były w realistycznym środowisku taktycznym, obejmującym procedury przygotowania strzelania.

Dzięki temu można było stworzyć warunki do wykrywania celu oraz targetowaniu jego klasyfikacji, a następnie co najważniejsze precyzyjnego odpalenia Spike’a. Wykorzystanie systemów termowizyjnych i dalmierzy laserowych zintegrowanych z wieżą Samson pozwoliło operatorom prowadzić działania również w warunkach ograniczonej widoczności.

i Autor: Huta Stalowa Wola

Polska również dysponuje zdolnością do odpalania przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR z wież zintegrowanych z bojowymi wozami piechoty, stanowiąc istotny element siły ognia. Kluczowym komponentem tego systemu jest Wieża Zdalnie Sterowana ZSSW-30, opracowana w ramach polskiej myśli technologicznej przez konsorcjum Huta Stalowa Wola S.A. i WB Electronics, a przeznaczona do integracji z nowymi BWP Borsuk oraz kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak.

Wieża ZSSW-30 to zaawansowana, bezzałogowa konstrukcja zintegrowana z uzbrojeniem głównym w postaci armaty automatycznej Bushmaster Mk44S kal. 30 mm, współosiowego karabinu maszynowego 7,62 mm oraz podwójnej wyrzutni pocisków Spike-LR. Zdolność do odpalenia tego typu pocisków z zamkniętego wnętrza wieży, bez narażania załogi na kontakt bezpośredni z ogniem przeciwnika, znacząco zwiększa przeżywalność jednostki oraz skuteczność bojową.

W praktyce operacyjnej Polska prowadziła już realne odpalenia pocisków Spike-LR z wieży ZSSW-30, zarówno w ramach testów kwalifikacyjnych, jak i szkoleń załóg bojowych. W 2023 i 2024 roku przeprowadzono udane próby bojowe m.in. na poligonach w Nowej Dębie oraz w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, gdzie Rosomaki z ZSSW-30 wykonały precyzyjne strzelania do celów na dużym dystansie.