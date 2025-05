Leopardy z amunicją. Podpisano umowę dla polskich czołgów od Mesko

30 maja w siedzibie Agencji Uzbrojenia miało miejsce podpisanie umowy na amunicję 120 mm do czołgów między Agencją Uzbrojenia a Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) i Mesko S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa tysięcy nabojów 120x570 z podkalibrowym pociskiem APFSDS-T (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot - Tracer). 120 mm naboje z pociskiem podkalibrowym ćwiczebnym typu APFSDS-T-TP są przeznaczone do efektywnego szkolenia załóg czołgu Leopard 2A4 wyposażonego w armatę Rh 120 L44 w zakresie prowadzenia ognia do celów punktowych na odległości do 2500 m. Masa pocisku wynosi ok 7,3 kg, a prochowego ładunku miotającego ok. 8,4 kg.

Dostawy przewidziano na lata 2026-2027, wartość umowy to 150 mln złotych.

Jak mówił w czasie przemówienia po podpisaniu umowy Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia:

"Warto się rozwijać i patrząc na firmę Mesko, zainwestowali w siebie i nie pytając się, poszli naprzód. I dla klienta jakim jest Agencja Uzbrojenia w tym bogatym menu, mamy szeroki asortyment od amunicji małokalibrowej do kalibru cięższego wymiaru. To tysiące pocisków, i tysiące argumentów do budowania bezpieczeństwa naszego kraju. Tysiące argumentów dla naszych żołnierzy, aby stwarzać takie warunki, jaki sobie wymarzyli. Tutaj mogę podziękować Mesko, że się rozwija, dziękuje też prezesom PGZ że pod czujnym okiem dbają o te możliwości. Trzeba się rozwijać".

Jak mówił dale Artur Kuptel:

"Co do umów amunicyjnych nie zawsze jestem skory do dzielenia się tą wiedzą. Ale bardzo często dostrzegam, że obszar niewiedzy jest bardzo często uzupełniany przez hejterów twitterowych informacjami, które mogą karmić wyłącznie zewnętrzne podmioty. Dlatego na ile potrafimy, na tyle ile możemy, przedstawiamy informacje dot. amunicji. Bardzo proszę dziennikarzy, aby to uszanować. Niektórych z elementów nie możemy - nie dlatego że nie chcemy - tylko, że to jest obwarowane dość wrażliwymi informacjami. A za wschodnią granicą ta zmora nie śpi. Dziękują naszym producentom krajowym, że oni rozwijają się i że są w stanie zaoferować to czego wojsko potrzebuje tu, dziś na teraz. A oferta wzrasta wraz z czasem. Inwestycja jest opłacalna i dla nich i dla zamawiającego i to jest inwestycja w nasz kraj".

