Oskarżenia Zełenskiego wobec Chin

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Chiny ograniczyły sprzedaż dronów do Kijowa i innych krajów europejskich, kontynuując jednocześnie dostawy do Rosji. Jak podaje PAP, powołując się na agencję Bloomberg:

"Chiński Mavic (popularny cywilny dron, który może być przystosowany do przenoszenia materiałów wybuchowych) jest dostępny dla Rosjan, ale nie dla Ukraińców" - powiedział Zełenski grupie dziennikarzy.

Według Andrija Kowalenki, szefa Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, dyskusje na temat ograniczeń dotyczących Mavica trwały od 2022 roku.

„Ten dron to oczy linii frontu, szczególnie Mavic 3 i 3T. Latałem nimi osobiście, a także mini, a później pracowałem nad zrzutami” – napisał na Telegramie. „W tamtym czasie chińscy przedstawiciele monitorowali sprzedaż w Polsce i za granicą”.

Europejski urzędnik potwierdził, że uwagi Zełenskiego są zgodne z ocenami UE. Chiny miały ograniczyć zachodnim odbiorcom dostawy niektórych komponentów dronów, takich jak magnesy używane w silnikach, jednocześnie zwiększając dostawy do Rosji.

Reakcja Chin na oskarżenia

Pekin wielokrotnie powtarzał, że kontroluje eksport tak zwanych towarów podwójnego zastosowania, jak m.in. drony, które mogą być wykorzystywane do celów wojskowych.

Ministerstwo spraw zagranicznych w oświadczeniu przesłanym Bloomberg News podkreśliło:

"Stanowisko Chin w sprawie Ukrainy było spójne i jasne: byliśmy zaangażowani w powstrzymanie wojny i promowanie rozmów pokojowych. Chiny nigdy nie dostarczyły żadnej ze stron śmiercionośnej broni i ściśle kontrolują produkty podwójnego zastosowania. Chiny stanowczo sprzeciwiają się bezpodstawnym oskarżeniom i manipulacjom politycznym".

Pekin wielokrotnie zaprzeczał, że pomagał którejkolwiek ze stron w zakresie towarów wojskowych. 27 maja chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło również twierdzenia szefa ukraińskiego wywiadu Ołeha Iwaszczenki, który zarzucił Pekinowi dostarczanie specjalnych chemikaliów, prochu strzelniczego i innych materiałów obronnych do co najmniej 20 rosyjskich zakładów wojskowo-przemysłowych.

Ivashchenko powiedział również, że na początku 2025 r. 80% krytycznych podzespołów elektronicznych w rosyjskich dronach było pochodzenia chińskiego. W odpowiedzi rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning powtórzył, że Chiny „nigdy nie dostarczały śmiercionośnej broni” i „ściśle kontrolują towary podwójnego zastosowania”.

Chiny kluczowy producent dronów

Jak zauważa w swojej analizie Aosheng Pusztaszeri na amach Center for Strategic & International Studies:

"Chiny są dominującą siłą na rynku tanich dronów, z ogromnym wpływem na światowy łańcuch dostaw komponentów dronów (...) Chiny są niekwestionowanym liderem w produkcji komercyjnych dronów. DJI Technology Company, chińska firma i największy na świecie producent komercyjnych dronów, ma 90 procent udziału w amerykańskim rynku komercyjnych dronów i 80 procent udziału w globalnym rynku konsumenckim dronów. Chiny są również liderem w produkcji niezbędnych komponentów dronów, takich jak małe baterie litowo-jonowe, a Contemporary Amperex Technology Company, Limited jest największym producentem baterii pod względem mocy produkcyjnych. Ukraina w dużym stopniu polega na chińskich komponentach i wstępnie zmontowanych dronach (Kijów kupił 60 procent globalnej produkcji quadrocopterów Mavic firmy DJI w 2023 r.)".

Przypomina on także że 1 września 2024 r. Chiny nałożyły ograniczenia eksportowe na wyprodukowane w Chinach drony i ich komponenty na Ukrainę i do Rosji. Nastąpiło to po wcześniejszym zakazie z czerwca 2023 r., kiedy Chiny ograniczyły eksport dronów dalekiego zasięgu ważących ponad 7 kilogramów na Ukrainę i do Rosji. Podczas gdy Chiny twierdziły, że te posunięcia miały na celu uniemożliwienie używania ich dronów w działaniach wojennych.

Współpraca chińsko-rosyjska w rozwoju dronów

Bloomberg poinformował latem ubiegłego roku, że chińskie i rosyjskie firmy współpracowały przy rozwoju dronów szturmowych. Od tego czasu Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły sankcje na kilka chińskich firm za wspieranie rosyjskiej produkcji dronów i dostarczanie krytycznych komponentów.

Konsekwencje dla wojny na Ukrainie i relacji międzynarodowych

Ograniczenie dostaw dronów do Ukrainy może wpłynąć na sytuację na froncie, utrudniając obronę kraju. Oskarżenia Zełenskiego mogą również zaostrzyć relacje między Ukrainą a Chinami, a także wpłynąć na relacje międzynarodowe.

Ukraina zwiększa produkcję dronów

7 kwietnia Zełenski ogłosił, że Ukraina zwiększy produkcję systemów bezzałogowych „do maksimum”, w tym dronów dalekiego zasięgu, naziemnych i światłowodowych, które są odporne na walkę radioelektroniczną. 26 maja prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina zwiększy finansowanie dronów przechwytujących i pocisków balistycznych w związku ze zwiększoną liczbą rosyjskich ataków dronów i rakiet.

„Poleciłem znaczące zwiększenie produkcji naszych dronów przechwytujących i będziemy angażować więcej funduszy od naszych partnerów, aby to wesprzeć” – powiedział Zełenski .

Według różnych szacunków Ukraina traci około 10 000 dronów miesięcznie. Produkcja dronów FPV na Ukrainie gwałtownie wzrosła z kilku tysięcy w 2022 r. do ponad dwóch milionów sztuk w 2024 r. W wyniku tego wzrostu krajowa produkcja dostarczyła zdecydowaną większość dronów, których Ukraina używała w 2024 r. Plan na 2025 rok to produkcja 2,5 mln dronów. Nad produkcją dronów pracuje ponad 500 ukraińskich firm. Jak poinformował 28 grudnia 2024 roku minister obrony Rustem Umerow, ukraińskie drony będą stanowiły ponad 96% wszystkich bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wykorzystywanych przez wojsko w 2024 roku.