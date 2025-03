Ukraina testuje drona dalekiego zasięgu. Sukces w rozwoju broni

Spis treści

Dron o zasięgu 3 tys. km – przełom w ukraińskim przemyśle zbrojeniowym

„Mamy dobre wiadomości na temat dronów dalekiego zasięgu. Nasz dron został przetestowany na dystansie 3 tys. kilometrów. Jestem wdzięczny konstruktorom i producentom.” - powiedział prezydent Zełenski.

Test drona o tak dużym zasięgu to znaczący krok w rozwoju ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Prezydent podkreślił, że Ukraina rozwija linię środków walki dalekiego zasięgu, które mają zapewnić bezpieczeństwo kraju.

Ukraina używa dronów dalekiego zasięgu do ataków głęboko na terytorium Rosji, atakując infrastrukturę wojskową, taką jak lotniska, rafinerie ropy naftowej i centra logistyczne. Jak zwraca uwagę ukraiński portal Militarnyi, rozwój takiego drona zwiększa zasięg potencjalnych celów na terytorium Rosji, sięgając aż do Nowosybirska. Co ciekawe — jak zwraca uwagę portal — największa rafineria ropy naftowej w Rosji, znajdująca się w Omsku, która jest teraz w zasięgu ręki ukraińskiej armii. Jak przypomina portal dotychczas najdalej idący atak był skierowany na bazę lotniczą Ołenya w obwodzie murmańskim, oddaloną o około 1800 km od granicy z Ukrainą.

Skuteczność pocisku Długi Neptun potwierdzona w warunkach bojowych

Mówiąc o tzw. Długim Neptunie szef państwa podkreślił, że wyniki jego zastosowania w warunkach bojowych są pozytywne.

"(…) Jesteśmy zadowoleni z wyników uderzeń. Musimy jednak wyprodukować więcej pocisków i dronów, o czym będziemy rozmawiać z naszymi partnerami w tym tygodniu” – oświadczył.

Zełenski w sobotę (15 marca) poinformował o teście rakiety manewrującej Długi Neptun, która uderzyła w cel oddalony o 1 tys. km. Wcześniej taki pocisk zniszczył m.in. rosyjski krążownik rakietowy Moskwa. Dotychczasowe wersje tych rakiet pokonywały dystans do 400 km. Rzecznik Marynarki Wojennej Dmytro Płetenczuk powiedział wcześniej, że Marynarka Wojenna Ukrainy jest jedyną strukturą ukraińskich sił zbrojnych, która wykorzystuje rakiety Długi Neptun.

Ukraina liderem w produkcji dronów bojowych

Premier Denys Szmyhal poinformował, że Ukraina jest obecnie największym producentem dronów bojowych na świecie. W 2024 roku ukraińscy producenci wyprodukowali ponad 1 mln dronów bojowych. Szacuje się, że na Ukrainie używa się około 100 różnych typów dronów, od systemów wielkości zabawek po większe modele o rozpiętości skrzydeł prawie 20 metrów.

Według Ministerstwa Obrony Narodowej dostawy systemów bezzałogowych statków powietrznych dla ukraińskich sił zbrojnych znacznie wzrosną w 2025 r., zwłaszcza dronów FPV, osiągając poziom około 200 000 sztuk miesięcznie. Plan na 2025 rok to produkcja 2,5 mln dronów. Nad produkcją dronów pracuje ponad 500 ukraińskich firm. Jak poinformował 28 grudnia 2024 roku minister obrony Rustem Umerow, ukraińskie drony będą stanowiły ponad 96% wszystkich bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wykorzystywanych przez wojsko w 2024 roku.

Jak zwraca uwagę RBC - Ukraine, ukraińskie drony uderzeniowe dalekiego zasięgu stały się w pewnym stopniu substytutem pocisków dalekiego zasięgu. Według The New York Times, rosyjski cel w zakresie produkcji dronów w 2025 r. wynosi od 3 do 4 milionów, ale to ukraińskie drony mają być lepiej wykonane, bardziej niezawodne i bardziej odporne na zagłuszania.

Jak wynika z ustaleń Kyiv Post obecnie od połowy do dwóch trzecich wszystkich rosyjskich strat osobowych i zniszczonych pojazdów bojowych jest spowodowanych przez drony. Nataliia Kushnerska na łamach Atlantic Council zwróciła uwagę, że obrona przeciwdronowa będzie priorytetem na rok 2025 dla Ukrainy.

"Prawie każdego dnia Ukraina jest atakowana przez dużą liczbę rosyjskich dronów Shahed, które często uszkadzają cele cywilne, w tym budynki mieszkalne i infrastrukturę energetyczną. Rosyjska produkcja dronów gwałtownie rośnie, a regularne ulepszenia konstrukcji dronów sprawiają, że trudno jest im przeciwdziałać. Prawdopodobnie pozostanie to głównym wyzwaniem dla ukraińskich zespołów obrony powietrznej i dla krajowego przemysłu technologii obronnych w nadchodzącym roku".

Jak zwraca uwagę Forbes:

"Obie strony priorytetowo traktują produkcję małych dronów. Ma to jeszcze większy sens dla Ukrainy, dla której drony oferują również wysoki stopień tego, co kanclerz-elekt Niemiec Friedrich Merz opisał jako „niezależność strategiczną”".

Forbes zwraca także uwagę, że Ukraina importuje komponenty do dronów z Chin i jest zależna od wsparcia finansowego z zagranicy, to jedna "w dużej mierze znacjonalizowana produkcja bezzałogowych statków powietrznych w Ukrainie częściowo uwalnia ten kraj od zależności od sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone".

Według Zełenskiego ukraiński potencjał produkcyjny w dziedzinie obronności, w połączeniu z inwestycjami partnerów, zwłaszcza z Europy, tworzą solidną podstawę dla nowej architektury bezpieczeństwa.

„Potrzebujemy nowych rzeczy – wystarczająco nowoczesnej broni technologicznej, wystarczających wydatków na obronę i silnych inwestycji w produkcję obronną. A najważniejsza jest motywacja. Motywacja do obrony własnego domu. Oznacza to siły, które mają odpowiednie doświadczenie bojowe i są szkolone przez tych, którzy mają to doświadczenie” – dodał Zełenski.

PM/PAP